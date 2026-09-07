Elevii de clasa a IX-a încep liceul fără manuale

Reforma liceului începe cu stângul. Elevii care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 vor păși luni, 7 septembrie, în sălile de curs fără noile manuale, chiar în primul an în care sunt aplicate noile planuri-cadru și noile programe școlare pentru liceu.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât această generație este prima care începe liceul după schimbările curriculare pregătite de Ministerul Educației. Profesorii vor avea, așadar, programe noi, însă manualele concepute special pentru acestea nu vor fi disponibile din prima zi de școală.

Manualele digitale, abia după 15 septembrie

Procedurile pentru achiziția manualelor nu au fost finalizate până la începerea cursurilor. Ministrul Educației, Mihai Dimian, estimează că rezultatele ar putea fi cunoscute în jurul datei de 15 septembrie, dacă nu apar noi întârzieri sau contestații.

În cazul disciplinelor pentru care procedurile se finalizează fără blocaje, primele manuale ar putea fi disponibile în format digital după semnarea acordurilor-cadru.

Pentru variantele tipărite, așteptarea va fi însă mai lungă. Estimarea este de încă trei-patru săptămâni, ceea ce înseamnă că unele manuale ar putea ajunge efectiv în școli abia în luna octombrie.

Directorul Centrului pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu, susține că manualele ar trebui să fie disponibile cel târziu până la vacanța de la finalul primului modul.

Prima generație a reformei, fără manuale

Miza este uriașă. Elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generație care va parcurge liceul după noile planuri-cadru și noile programe.

În loc ca reforma să înceapă cu toate instrumentele pregătite, primele săptămâni vor fi marcate de o perioadă de tranziție.

Ministerul Educației susține că profesorii pot folosi acest interval pentru evaluarea nivelului de pregătire al elevilor și consolidarea cunoștințelor dobândite anterior. De asemenea, anumite capitole din manualele vechi pot fi utilizate temporar, acolo unde conținuturile corespund noilor programe.

Problema este că acest lucru nu poate fi aplicat uniform. Noile programe aduc modificări de conținut și de competențe, iar manualele vechi nu sunt construite pentru întreaga structură curriculară care intră acum în vigoare.

Cum s-a ajuns aici

Potrivit ministrului Educației, bugetul a fost aprobat pe 27 martie, iar solicitările necesare procedurilor de achiziție au fost transmise către ANAP a doua zi. Documentația a fost publicată în aprilie, iar editurile au avut aproximativ două luni pentru pregătirea manualelor.

Procesul de depunere a ofertelor s-a încheiat în iunie, după care a început evaluarea. Aceasta a fost finalizată pe 15 august, însă au mai rămas etapele administrative, anunțarea rezultatelor și, eventual, soluționarea contestațiilor.

Reforma începe, manualele mai așteaptă

Pentru elevii de clasa a IX-a, primele săptămâni de liceu vor arăta astfel: programe noi, profesori care trebuie să se adapteze și manuale care vor veni treptat.

Varianta digitală ar putea apărea începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, iar manualele tipărite sunt așteptate, în unele cazuri, în octombrie.

Este primul an al noii reforme curriculare pentru liceu, dar nu și prima zi în care elevii vor avea la dispoziție toate instrumentele promise pentru această reformă.

Iar pentru o generație care începe un nou capitol al educației românești, mesajul primei zile de școală este unul cât se poate de clar: manualele noi vin... dar nu de la început. Carmen DEACONU