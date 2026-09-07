* rectorul UAIC, Liviu-George Maha, prorectori, decani, cercetători, primari și reprezentanți ai instituțiilor care gestionează zona montană s-au întâlnit la Stațiunea „Ion Gugiuman” de pe Rarău * cercetarea de la 1.572 de metri altitudine vizează calitatea aerului, schimbările climatice, poluarea, biodiversitatea și efectele turismului

Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Ion Gugiuman” Rarău ar putea căpăta un rol mai important în proiectele de mediu și în relația Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu localitățile din zona montană. La „Ziua porților deschise”, organizată sâmbătă, 5 septembrie, conducerea UAIC, cercetători, primari, specialiști din silvicultură, salvamontiști și reprezentanți ai educației și ariilor protejate au discutat despre noi colaborări.

Rectorul UAIC și reprezentanții comunităților locale, la dialog pe Rarău

Evenimentul organizat pe 5 septembrie la Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Ion Gugiuman” Rarău a reunit reprezentanți ai mediului academic, cercetării, administrațiilor locale și instituțiilor care au atribuții în zona montană.

La întâlnire a participat prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de prorectori, decani, cadre didactice și cercetători ai universității. Au fost prezenți și primari ai comunelor din proximitatea Masivului Rarău, cercetători din domeniul silvic, reprezentanți ai Parcului Național Călimani, ai Serviciului Public Salvamont Suceava, ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, precum și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Miza întâlnirii a fost identificarea unor proiecte comune în care cercetarea universitară să poată fi folosită pentru probleme concrete ale mediului și comunităților montane.

Laborator montan la aproximativ 1.572 de metri

Stațiunea „Ion Gugiuman” Rarău este o infrastructură academică și științifică a UAIC destinată cercetării interdisciplinare a mediului montan din nordul Carpaților Orientali. Amplasată în Masivul Rarău, în apropierea Pietrelor Doamnei, la aproximativ 1.572 de metri altitudine, stațiunea oferă condiții pentru studii geografice, geologice, geomorfologice, climatice și biologice.

Cercetările urmăresc inclusiv relația dintre componentele naturale și activitatea umană. Sunt studiate calitatea aerului și aerosolii atmosferici, parametrii meteorologici și climatici, efectele schimbărilor climatice asupra ecosistemelor montane, geomorfologia, contaminarea solurilor și a apelor de suprafață, biodiversitatea, dinamica vegetației și impactul activităților turistice.

Poluarea și schimbările climatice, între temele discutate

Discuțiile de la Rarău au vizat probleme care pot afecta direct zona montană și localitățile din jur. Printre acestea s-au aflat calitatea aerului, efectele încălzirii climatice și poluarea asociată iazurilor de decantare din zonă.

O altă temă a privit modul în care ariile protejate pot fi valorificate economic și educațional fără a pierde din vedere protecția mediului. Participanții au discutat și despre posibile colaborări în domeniul educației de mediu.

Stațiunea este implicată și în proiectul RECENT AIR – Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România.

Directorul Stațiunii de Cercetare și Practică Studențească „Ion Gugiuman” Rarău, conf. univ. dr. Dan Lesenciuc, a prezentat activitățile de cercetare și practică studențească desfășurate aici, precum și proiectele aflate în derulare.

RECENT AIR consolidează componenta științifică a stațiunii și capacitatea de a produce date relevante pentru analiza modificărilor de mediu și a atmosferei.

UAIC vrea colaborări pe termen lung la Rarău

Una dintre ideile centrale ale întâlnirii a fost transformarea stațiunii într-un punct de colaborare între instituții care lucrează asupra acelorași probleme din perspective diferite.

Universitatea, primăriile, cercetătorii, structurile silvice, administratorii ariilor protejate, serviciile Salvamont, școlile și organizațiile neguvernamentale pot pune în comun date, expertiză și infrastructură pentru proiecte destinate zonei montane.

Evenimentul din 5 septembrie a fost gândit tocmai pentru a trece de la contactele instituționale la identificarea unor interese și proiecte comune.

În această formulă, Stațiunea „Ion Gugiuman” Rarău nu mai rămâne doar un loc pentru cercetare și practică studențească, ci poate funcționa ca punct de întâlnire între universitate, comunitățile locale și instituțiile responsabile de administrarea și protejarea muntelui.

Maura ANGHEL