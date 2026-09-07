Bătaie violentă, filmată și postată online! Poliția ieșeană s-a autosesizat după apariția imaginilor

Scandal cu violență într-o comună din județul Iași. O minoră ar fi fost agresată fizic într-un conflict izbucnit în comuna Șipote, iar imaginile incidentului au ajuns pe o rețea de socializare. Filmarea a fost cea care a declanșat intervenția polițiștilor.

La data de 5 septembrie 2026, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Hârlău s-au sesizat din oficiu după apariția în mediul online a înregistrării video în care o minoră era agresată.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 4 septembrie, când o femeie ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din Șipote și ar fi agresat-o fizic pe minoră.

Conflictul ar fi escaladat, iar în timpul incidentului, tatăl fetei ar fi agresat-o, la rândul său, pe femeie.

Polițiștii au evaluat situația și nivelul de risc și au stabilit că nu sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Autoritățile nu au lăsat însă situația fără măsuri de protecție. Pentru siguranța minorei au fost luate măsuri împreună cu serviciul de asistență socială, iar fata a fost plasată temporar în grija unei rude.

În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal, cercetările vizând infracțiunile de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și violență în familie.

Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în acea seară, cine a inițiat conflictul, cum s-au derulat agresiunile și care sunt toate persoanele implicate.

Filmarea apărută pe rețelele sociale a scos astfel la iveală un conflict violent care a ajuns rapid în atenția autorităților. Deocamdată, toate împrejurările sunt analizate în cadrul dosarului penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Cazul de la Șipote readuce în atenție și riscurile violenței în familie, mai ales atunci când în mijlocul unui conflict ajung copii sau minori. Andrei TURCU