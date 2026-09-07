18 teatre și 43 de evenimente la Chișinău

* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași intră pe 12 septembrie în programul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău * „Digul și alte povestiri”, montarea lui Radu Afrim după prozele lui György Dragomán, se joacă de la ora 18:30 * ediția din acest an aduce împreună 18 teatre, 23 de spectacole și 43 de evenimente

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași ajunge din nou pe scena de la Chișinău. Pe 12 septembrie, de la ora 18:30, publicul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești va vedea „Digul și alte povestiri”, spectacol realizat de Radu Afrim după prozele scriitorului György Dragomán. Producția ieșeană este programată în Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu”.

Spectacolul ieșean se joacă pe 12 septembrie

Echipa Naționalului ieșean pleacă spre Chișinău imediat după participarea la Festivalul SEAS 2026 de la Constanța. „Digul și alte povestiri” intră astfel în seria producțiilor prin care teatrul din Iași este prezent în această toamnă pe scenele marilor festivaluri.

Spectacolul este programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Producția durează 3 ore și 45 de minute, cu pauză, și este recomandată publicului de peste 14 ani. Premiera de la Iași a avut loc pe 7 martie 2026.

Din distribuție fac parte Daniel Busuioc, Călin Chirilă, Dragoș Codrescu, Răzvan Conțu, Ionuț Cornilă, Pușa Darie, Dumitru Georgescu, Tatiana Ionesi, Mălina Lazăr, Ada Lupu, Cosmin Maxim, Iulia Rotaru și Horia Veriveș.

Radu Afrim semnează regia, scenariul și universul sonor. Scenografia îi aparține Oanei Micu, Mihaela Crețu este asistent de regie, iar Miruna Rădulescu – asistent de scenografie. Componenta de video design și video mapping este realizată de Andrei Botnaru și Andrei Cozlac, iar light designul este semnat de Nichita Teodorescu.

Radu Afrim construiește o lume între realitate și coșmar

„Digul și alte povestiri” pornește de la prozele lui György Dragomán și construiește un univers aflat la granița dintre real, vis și coșmar. În centrul poveștilor se află personaje fragile, excentrice sau dezorientate, confruntate cu frica, memoria, pierderea, libertatea și nevoia de supraviețuire.

Scenariul reunește texte ale autorului maghiar publicate în volume precum „Corul leilor” și „Sistemrestart”. „Corul leilor” a apărut în Ungaria în 2015 și în traducere românească în 2020, iar „Sistemrestart” a fost publicat în Ungaria în 2018 și în România în 2024. Ambele volume au apărut în limba română la Editura Polirom din Iași.

18 teatre și 43 de evenimente la Chișinău

Reuniunea Teatrelor Naționale Românești se desfășoară la Chișinău între 9 și 21 septembrie, sub genericul „Suntem ceea ce iubim...”. Ediția a XI-a aduce împreună 18 teatre din România, Republica Moldova și Ucraina, cu 23 de spectacole incluse într-un program mai larg de 43 de evenimente.

Pe afiș apar instituții și companii din Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Târgu Mureș, Craiova, Suceava, Galați, Chișinău, Bălți, Cahul și Kiev. Organizatorii au inclus în program atât producții de teatru, cât și conferințe, expoziții, audiții de teatru radiofonic, întâlniri profesionale și un laborator de jurnalism cultural. Producția Naționalului din Iași este prezentată de organizatori drept unul dintre reperele ediției.

Festivalul este inițiat și organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău și se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintei Republicii Moldova și al Președintelui României.

Maura ANGHEL