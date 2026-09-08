* pentru părinții care lucrează până după-amiaza, clopoțelul de la prânz deschide o a doua factură. În Iași, programul de after-school, masa și transportul pot împinge costul lunar spre 1.800 de lei pentru un singur copil

Între ora la care un elev din clasele primare termină cursurile și momentul în care părinții ies de la serviciu rămân, de regulă, patru-cinci ore care trebuie acoperite. Bunicii rezolvă gratuit problema pentru unele familii. Pentru celelalte, after-school-ul a devenit o cheltuială fixă, comparabilă cu o rată.

De la 1.000 de lei pornește doar programul

Ofertele actuale din Iași arată că taxa de bază nu spune întotdeauna cât va plăti familia la sfârșitul lunii. GreenKids afișează 1.000 de lei pentru programul 12:00–17:00. Masa costă separat 22 de lei pe zi, iar preluarea copilului de la școală încă 10 lei pe zi. La 20 de zile de curs, totalul ajunge la 1.640 de lei. Dacă părintele adaugă activități opționale, taxate cu 50 de lei lunar fiecare, factura se apropie de 1.800 de lei.

La EduBloom, taxa publicată pentru program este de 850 de lei, iar masa costă 21 de lei pe zi. Pentru 20 de zile, rezultă 1.270 de lei lunar. O altă ofertă publicată pentru același centru indică 1.000 de lei pentru activitățile de after-school, ceea ce arată că tarifele pot varia în funcție de pachet și de anul școlar.

Navigator Academy are program până la 17:30, iar tarifele publicate pentru clasele primare ajung la 1.100–1.200 de lei pe lună, cu masa de 20 de lei pe zi achitată separat. Costul final urcă astfel la aproximativ 1.500–1.600 de lei.

Diferențele vin din ceea ce intră efectiv în abonament: preluarea de la școală, prânzul, efectuarea temelor, atelierele, limbile străine sau transportul. Unele centre afișează tarifele integral, în timp ce altele cer părinților să solicite oferta, ceea ce face dificilă stabilirea unei medii exacte pentru întreaga piață.

O treime dintr-un salariu pentru orele de după școală

În mai 2026, câștigul salarial mediu net din județul Iași a fost de 5.376 de lei. Un after-school de 1.600 de lei consumă aproape 30% din acest venit. La 1.800 de lei, ponderea ajunge la aproximativ 33,5%. Pentru o familie cu doi copii care au nevoie de supraveghere după ore, factura poate trece de 3.000 de lei lunar, înainte de rechizite, haine, activități sportive, meditații sau alte costuri legate de școală.

Alternativa unei bone poate fi și mai greu de susținut financiar. La un tarif de 30 de lei pe oră, cinci ore pe zi și 20 de zile lucrătoare, calculul ajunge la 3.000 de lei lunar. În multe familii, bunicii rămân astfel soluția care ține bugetul sub control, chiar dacă munca lor – preluarea copilului, masa, supravegherea și ajutorul la teme – nu apare în nicio factură.

„Școala după școală” nu există automat în fiecare unitate

Programul „Școala după școală” poate fi organizat de unitățile de învățământ dacă acestea au infrastructura și personalul necesar. Ministerul Educației precizează că activitățile se pot desfășura în grupe de maximum 12 elevi.

Asta nu înseamnă însă că fiecare școală oferă automat un asemenea program. Pentru familiile care nu găsesc o variantă în unitatea de învățământ, rămân piața privată, bona sau ajutorul rudelor.

Începutul anului școlar produce astfel o cheltuială care se vede mai puțin decât ghiozdanul sau rechizitele, dar se repetă lună de lună. În Iași, cele cinci ore dintre terminarea cursurilor și ieșirea părinților de la serviciu au creat o economie proprie, iar pentru un singur copil factura poate ajunge aproape de 1.800 de lei.

Clara DIMA