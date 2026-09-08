* un pacient cu AVC poate ieși din faza acută cu paralizie, probleme de mers, echilibru sau vorbire, iar următoarea etapă este recuperarea * din păcate, locurile sunt destul de puține în spitale * la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Secția de Recuperare Medicală Neurologie are 75 de paturi, nu toate rezervate bolnavilor cu AVC * în privat, 20 de ședințe individuale de kinetoterapie pot ajunge la 4.400 de lei

Ziua Mondială a Fizioterapiei, marcată pe 8 septembrie, are în 2026 ca temă boala cardiovasculară și accidentul vascular cerebral. La Iași, problema începe după ce pacientul trece de urgență: unde și cât de repede intră în recuperare? Datele publice arată capacitatea secției, dar nu spun câți pacienți post-AVC așteaptă un pat și nici câți reușesc să înceapă recuperarea în primele săptămâni.

75 de paturi, dar nu numai pentru pacienții cu AVC

Spitalul Clinic de Recuperare Iași are 75 de paturi în Secția Clinică de Recuperare Medicală Neurologie. Acestea nu sunt însă paturi rezervate exclusiv pacienților care au suferit un accident vascular cerebral. Secția tratează AVC în stadiul subacut și cronic, dar și scleroză multiplă, boala Parkinson, scleroză laterală amiotrofică și alte patologii neurologice care nu necesită terapie intensivă. Secția funcționează cu 13 saloane de câte cinci-șase paturi, la care se adaugă saloanele cu confort sporit.

Presiunea produsă de cazurile post-AVC apare și în cercetările realizate la Iași. Un studiu prezentat la ediția din 2026 a Zilelor Spitalului Clinic de Recuperare a urmărit 163 de pacienți cu AVC internați în Secția de Recuperare Neurologie între februarie 2024 și aprilie 2025.

Tema World Physiotherapy pentru 8 septembrie 2026 pune anul acesta accent exact pe rolul fizioterapiei și al activității fizice în prevenirea, managementul și recuperarea după bolile cardiovasculare și AVC.

De la 600 la 2.200 de lei pentru zece ședințe

Alternativa privată poate reduce problema accesului, dar mută costul asupra familiei. Tarifele afișate în prezent de clinicile din Iași diferă considerabil.

Centrul Medical Hygeea afișează 80 de lei pentru o ședință individuală de kinetoterapie și 600 de lei pentru un abonament de 10 ședințe. La Empatio Kinetics Iași, o ședință individuală de 50 de minute costă 230 de lei, iar abonamentul de zece ședințe individuale este 2.200 de lei. Varianta cu un terapeut la doi pacienți costă 1.650 de lei pentru zece ședințe.

Astfel, numai kinetoterapia poate însemna 600–2.200 de lei pentru zece ședințe. Dacă pacientul are nevoie de 20 de ședințe și se păstrează aceleași tarife, costul ajunge la aproximativ 1.200–4.400 de lei. La această sumă se pot adăuga consultația de recuperare, fizioterapia, masajul terapeutic sau alte proceduri recomandate individual.

Pentru bolnavul cu AVC, miza nu se termină, așadar, atunci când este salvat în faza acută. Urmează luni în care trebuie recuperate mersul, echilibrul, folosirea mâinii și autonomia. La Iași există 75 de paturi în principala secție publică de recuperare neurologică, dar două informații esențiale continuă să lipsească din spațiul public: cât se așteaptă pentru internare și câți pacienți ajung efectiv la recuperare la scurt timp după AVC.

Clara DIMA