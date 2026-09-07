Moldova, lovită de șomaj! Sute de comune au ajuns focare de criză

Moldova are o problemă uriașă cu locurile de muncă, iar cifrele șomajului scot la iveală o realitate care nu mai poate fi ascunsă. În cele șase județe ale regiunii de Nord-Est - Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui - se adună zeci de mii de persoane aflate în evidențele de șomaj. Iar cea mai spectaculoasă parte a statisticii nu se află întotdeauna în marile orașe, ci în comune.

La nivel național, rata șomajului este de 3,25%, însă diferențele regionale sunt uriașe. Iașul are 9.696 de șomeri și o rată de 3,47%, ușor peste media României. În schimb, Vasluiul explodează la 8,94%, iar Neamțul ajunge la 5,67%, Suceava la 6,32%, Botoșani la 3,89%, în timp ce Bacăul are 1,63%.

Practic, Moldova are județe care se află mult peste nivelul național, dar și județe care se situează sub acesta. Iar în spatele procentelor se ascunde o hartă extrem de fragmentată a pieței muncii.

Iașul - 9.696 de șomeri și o comună care depășește aproape orice oraș din județ

În județul Iași sunt 9.696 de persoane fără loc de muncă, dintre care 4.549 sunt femei. Municipiul Iași conduce în valori absolute, cu 970 de șomeri.

Dar adevărata surpriză vine din mediul rural. Lungani are 843 de șomeri! O singură comună ajunge astfel la o cifră care se apropie vertiginos de cea a municipiului Iași și depășește cu mult valorile unor orașe din județ.

Urmează Sirețel - 311, Țibana - 272, Mironeasa - 207, Brăești - 196, Moțca - 193 și Dolhești - 185.

Este imaginea unei Moldove rurale în care lipsa locurilor de muncă poate deveni o problemă mult mai gravă decât o simplă cifră într-un tabel.

Vasluiul - cea mai dureroasă statistică din regiune

Dacă Iașul impresionează prin numărul absolut de șomeri, Vasluiul șochează prin rata șomajului.

Județul are 9.718 șomeri, dar rata ajunge la incredibila valoare de 8,94%, aproape de trei ori media națională. Iar din nou, mediul rural este cel care ridică semnale de alarmă.

Voinești are 451 de șomeri, Gârceni - 274, Dragomirești - 264, Rebricea - 226, Băcești - 215, Berezeni - 213 și Puiești - 206.

Cifrele arată cât de fragilă rămâne piața muncii în numeroase comunități vasluiene.

Suceava – peste 12.400 de șomeri și o comună care sare de 1.100!

Suceava este județul cu cel mai mare număr de șomeri dintre cele șase analizate: 12.444.

Rata șomajului ajunge la 6,32%, aproape dublă față de media națională.

Dar aici apare unul dintre cele mai spectaculoase cazuri din întreaga regiune.

Valea Moldovei are 1.109 șomeri! Cifra este uriașă pentru o singură comună și depășește chiar numărul de șomeri din municipiul Suceava, care are 493.

Pătrăuți are 450, Baia - 366, Arbore - 323, Verești - 313, Păltinoasa - 277 și Udești - 263.

Neamț – 8.688 de șomeri, cu sute de oameni fără serviciu în comune

Neamțul are 8.688 de șomeri, iar rata de 5,67% este considerabil peste nivelul național.

Piatra-Neamț are 534, însă o comună depășește această valoare.

Oniceni ajunge la 535 de șomeri. Răucești are 387, Vânători-Neamț - 275, Pipirig - 272, Boghicea - 220, Doljești - 203 și Valea Ursului - 196.

Este încă o dovadă că, în Moldova, șomajul nu poate fi analizat doar privind marile orașe.

Botoșani – peste 4.200 de oameni în evidențele șomajului

În Botoșani sunt 4.275 de șomeri, iar rata este de 3,89%, peste media națională.

Municipiul Botoșani are 449, Dorohoi - 286, însă în mediul rural apar din nou valori spectaculoase.

Hudești are 231 de șomeri, Hiliseu-Horia - 149, Cristinești - 146 și Santa Mare - 95.

Pentru un județ cu o populație mai redusă decât Iașiul sau Suceava, asemenea valori arată cât de puternică este presiunea asupra pieței muncii.

Bacăul – excepția care confirmă regula

Bacăul se desprinde clar de restul județelor analizate.

Are 3.095 de șomeri, iar rata este de numai 1,63%, mult sub media națională.

Totuși, chiar și aici există focare locale. Buciumi are 209 șomeri, Ștefan cel Mare – 184, iar Coțofănești – 159.

Așadar, nici Bacăul nu este complet ferit de problemele pieței muncii, însă amploarea fenomenului este incomparabil mai redusă decât în județe precum Vaslui, Suceava sau Neamț.

Moldova, în oglinda cifrelor

Cele șase județe arată șase realități diferite.

Suceava are cei mai mulți șomeri – 12.444.

Vaslui are cea mai mare rată – 8,94%.

Iașiul are 9.696 de șomeri și o rată de 3,47%.

Neamț ajunge la 8.688 de șomeri.

Botoșani are 4.275.

Bacăul înregistrează cel mai mic nivel, cu 3.095 și o rată de doar 1,63%.

Dar semnalul de îngrijorare este altul: în toate aceste județe apar comune în care numărul șomerilor ajunge la sute.

Lungani. Valea Moldovei. Oniceni. Voinești. Hudești. Buciumi.

Numele diferă, însă povestea este aceeași: locurile de muncă nu ajung în toate comunitățile, iar distanța până la un loc de muncă poate deveni un zid imposibil de trecut.

Pentru Iași, semnalul este cu atât mai important. Județul are o economie mai puternică decât multe dintre zonele Moldovei, un centru universitar major și unul dintre cele mai importante centre urbane ale regiunii. Cu toate acestea, aproape 9.700 de oameni figurează în evidențele șomajului, iar într-o singură comună - Lungani - sunt 843.

În cifrele reci ale statisticii se ascunde, de fapt, povestea unei regiuni întregi. O Moldovă în care marile orașe concentrează oportunitățile, în timp ce numeroase comunități rurale continuă să lupte pentru locuri de muncă, venituri stabile și șansa de a-și păstra oamenii acasă.

Iar când o comună poate ajunge la peste 1.100 de șomeri, ca în Suceava, sau la peste 800, ca în Iași, problema nu mai poate fi tratată drept o simplă fluctuație statistică.

Este un semnal de alarmă pentru întreaga Moldovă.

Daniel BACIU