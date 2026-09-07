* flașnetari, colecționari și specialiști în instrumente mecanice din șapte țări se întâlnesc la Iași * între 18 și 20 septembrie, ei vor participa la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice

Sunetul flașnetelor va reveni în centrul Iașului timp de trei zile. Participanți din Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România sunt așteptați la FIMM 15, festivalul dedicat instrumentelor de muzică mecanică și unei tradiții europene care a devenit tot mai rară.

Flașnetari din șapte țări, timp de trei zile la Iași

Iașul va găzdui, între 18 și 20 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15, unul dintre puținele evenimente din România construite în jurul instrumentelor care pot cânta fără interpret în sensul clasic al termenului.

La ediția din acest an sunt anunțați participanți din șapte țări: Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România. La Iași vor ajunge flașnetari, colecționari, cercetători și muzeografi preocupați de conservarea și prezentarea acestui tip de patrimoniu.

Festivalul este organizat de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Deschiderea oficială este programată vineri, 18 septembrie, de la ora 11.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii.

Flașneta, din stradă în muzeu

Miza festivalului este legată de o colecție aparte aflată la Iași. Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” deține o colecție de instrumente de muzică mecanică prezentată drept unică în România.

În jurul acesteia a fost construit, în urmă cu 15 ediții, Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Evenimentul încearcă să păstreze în atenția publicului și tradiția europeană a flașnetarilor, interpreții care au animat timp de generații străzile și piețele orașelor europene.

FIMM nu va însemna însă doar spectacole de flașnetă. Programul celor trei zile cuprinde expoziții interactive de muzică mecanică, workshop-uri pentru specialiști, concerte, momente de coregrafie și prezentări de accesorii vestimentare.

Publicul va putea vedea astfel atât instrumentele, cât și mecanismele și contextul cultural în care acestea au fost folosite.

Colecționari, cercetători și muzeografi se întâlnesc la Iași

FIMM 15 va aduce împreună oameni care lucrează în zone diferite ale aceluiași domeniu: de la flașnetari și colecționari până la cercetători și specialiști din muzee.

Organizatorii urmăresc, prin această formulă, nu doar prezentarea instrumentelor în fața publicului, ci și schimbul de informații între profesioniștii preocupați de conservarea patrimoniului tehnic și muzical.

Proiectul este coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, șefa Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Instituția ieșeană se numără printre puținii organizatori europeni ai unor manifestări culturale consacrate muzicii mecanice. Festivalul este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Primăria Municipiului Iași, Centrul Cultural German Iași, Palas Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași și Asociația „Crescendo International”.

Clara DIMA