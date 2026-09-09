Sute de norme plătite cu ora dispar din învățământul ieșean!

* autoritățile susțin că, pentru anul școlar 2026-2027, s-a urmărit ca orele vacante să fie folosite cu prioritate pentru profesorii titulari și pentru cadrele didactice încadrate pe perioada de viabilitate a postului

O schimbare majoră lovește sistemul de învățământ din județul Iași odată cu aplicarea noilor măsuri fiscal-bugetare. Datele transmise de Ministerul Educației și Cercetării arată că, în anul școlar 2025-2026, față de anul precedent, în județul Iași au fost cu 336,16 mai puține norme didactice ocupate în regim de plata cu ora.

Cifra poate părea, la prima vedere, uriașă și ridică întrebări despre soarta cadrelor didactice din școlile ieșene. Ministerul precizează însă că reducerea normelor plătite cu ora nu înseamnă automat dispariția unor posturi sau concedierea profesorilor, ci este prezentată drept rezultatul reorganizării și al unei noi gestionări a resurselor umane.

MEC: „Reducerea plății cu ora reprezintă o măsură de optimizare a resurselor umane”

Autoritățile susțin că, în procesul de fundamentare a încadrărilor pentru anul școlar 2026-2027, s-a urmărit ca orele vacante să fie folosite cu prioritate pentru profesorii titulari și pentru cadrele didactice încadrate pe perioada de viabilitate a postului. Acolo unde a fost posibil, au fost constituite posturi și catedre complete, astfel încât să fie redusă fragmentarea acestora și să crească stabilitatea personalului calificat.

Cu alte cuvinte, ceea ce până acum putea fi acoperit prin plata cu ora este transformat, acolo unde legislația și structura o permit, în norme complete sau în posturi care pot fi ocupate prin concurs.

Ministerul insistă că reducerea plății cu ora reprezintă o măsură de optimizare a resurselor umane, nu o reducere a numărului de ore necesare în școli. Potrivit instituției, obiectivul este creșterea ponderii posturilor complete și asigurarea continuității procesului educațional în județul Iași.

Pentru orele care rămân vacante după etapele de mobilitate, inspectoratele școlare pot organiza concursuri și testări pentru ocuparea acestora cu personal didactic calificat sau, în anumite situații, cu persoane fără studii corespunzătoare postului.

În plus, pentru ca școlile să nu rămână fără profesori la începutul anului școlar, metodologia permite încadrarea, în anumite condiții, a personalului didactic pe perioade scurte, până la organizarea procedurilor pentru ocuparea posturilor.

Reorganizarea a fost un alt punct sensibil. Ministerul precizează că aplicarea Legii 141/2025 nu a însemnat automat desființarea unităților de învățământ din mediul rural. În multe situații, reorganizarea a fost una administrativă: unitățile au fost arondate altor școli cu personalitate juridică și au devenit structuri arondate, continuând să funcționeze în aceleași locații și să școlarizeze aceleași niveluri de învățământ.

Eforturi pentru a face învățământul rural mai atractiv

În paralel, autoritățile încearcă să facă învățământul rural mai atractiv pentru profesori. Cadrele didactice titulare repartizate în unități din mediul rural pot beneficia de o primă de instalare neimpozabilă egală cu un salariu minim brut pe țară, cu obligația de a rămâne titulare în unitatea respectivă timp de cinci ani școlari.

Sunt prevăzute și alte mecanisme pentru stabilizarea profesorilor: menținerea debutanților pe anumite posturi vacante până la definitivare, titularizarea la nivelul sistemului, încadrarea pe durata de viabilitate a postului pentru cadrele calificate care îndeplinesc condițiile legale și prelungirea anumitor contracte.

Astfel, cele 336,16 norme plătite cu ora dispărute din statisticile Iașului nu trebuie confundate cu 336 de profesori dați afară. Schimbarea arată, potrivit Ministerului, o încercare de a muta sistemul de la o utilizare fragmentată a orelor către posturi complete și personal didactic stabil.

Pentru școlile din județ, însă, adevărata provocare rămâne aceeași: să existe profesori calificați în fiecare clasă, inclusiv în cele mai izolate comunități rurale, în condițiile în care reorganizarea administrativă și reducerea plății cu ora schimbă din temelii modul în care sunt construite schemele de personal.

Carmen DEACONU