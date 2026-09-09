* Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași pune 155.371,90 lei în aparatură pentru verificarea pașapoartelor, vizelor și altor documente, dar și în echipamente IT și comunicații * în 2025, structurile inspectoratului au descoperit 181 de documente false sau falsificate

O lupă obișnuită nu mai este suficientă la frontieră. Polițiștii vor avea lupe cu iluminare în mai multe spectre, lămpi UV și cititoare electronice pentru documentele de călătorie. Achiziția vine într-un moment în care controlul la frontiera cu Republica Moldova s-a schimbat radical: în 2026 a devenit operațional sistemul european EES, care folosește inclusiv amprente și imagini faciale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a scos la licitație echipamente specializate pentru verificarea și examinarea documentelor, precum și tehnică IT și de comunicații, cu o valoare totală estimată la 155.371,90 lei, fără TVA.

Actele vor fi verificate cu lumină UV și mai multe spectre

Primul lot este destinat direct verificării documentelor. ITPF Iași vrea două lupe cu mărire de 15 ori, prevăzute cu iluminare LED și mai multe spectre de lumină, două lămpi UV staționare pentru examinarea documentelor și vizelor și două cititoare pentru documente de călătorie și vize. Aparatura permite verificări care nu pot fi făcute doar privind un pașaport sau o carte de identitate cu ochiul liber. Elementele de securitate, modificările suportului, intervențiile asupra fotografiei sau anumite caracteristici vizibile numai în ultraviolet ori în alte spectre pot ridica suspiciuni privind autenticitatea documentului.

Cel de-al doilea lot cuprinde patru stații de lucru portabile rigidizate, două multifuncționale color și două sisteme pentru comunicații de date, formate din routere pentru internet și intranet și antene externe. Valoarea estimată pentru acest lot este de 66.115,70 lei.

181 de documente false descoperite în 2025

Necesitatea aparaturii se vede în cifrele Poliției de Frontieră. În 2025, la nivelul structurilor ITPF Iași au fost înregistrate 179 de cazuri de fraudă documentară, în care au fost implicate 181 de persoane. Polițiștii au descoperit 181 de documente false sau falsificate.

Tot în 2025, prin frontiera aflată în competența inspectoratului au fost înregistrate aproximativ 9,9 milioane de treceri de persoane și au fost procesate peste 3,3 milioane de mijloace de transport. Polițiștii au constatat 12.963 de fapte ilegale, dintre care 1.571 de infracțiuni, iar printre acestea s-a aflat și deținerea de documente false. În bazele Schengen au fost detectate 16.017 alerte de interes.

Actele false continuă să apară și în 2026

Fenomenul nu a dispărut în 2026. Datele ITPF Iași în acest an arată cazuri repetate de permise, cărți de identitate, certificate sau documente de ședere falsificate. La Albița, pe 23 ianuarie, doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați cu un permis de conducere și o carte de identitate false. În februarie, tot la Albița, un bărbat avea ascunse un permis de conducere și un certificat de competență profesională false. În aprilie 2026, polițiștii de la Albița au găsit asupra unui șofer de microbuz o carte electronică de identitate românească falsă, care urma să ajungă în Marea Britanie. Cazurile au continuat în vară. Pe 23 iunie a fost descoperită o carte de identitate falsă cumpărată cu 500 de euro, iar pe 17 august un cetățean moldovean a prezentat la Albița un permis de ședere polonez fals, pentru care declarase că plătise aproximativ 700 de euro. Pe 24 august, la Stânca, un alt permis fals fusese cumpărat cu 750 de euro.

La nivelul întregii Poliții de Frontieră Române, în primele șase luni din 2026 au fost verificate aproximativ 12 milioane de persoane și 2,4 milioane de mijloace de transport, fiind constatate 13.400 de fapte ilegale, dintre care 6.000 de infracțiuni.

Din 2026, la frontieră au intrat și verificările biometrice EES

Tehnologia folosită la granița de est nu mai înseamnă doar verificarea fizică a pașaportului. Din martie 2026, sistemul european Entry/Exit – EES a devenit operațional în toate punctele de trecere a frontierei externe a României. Pe frontiera cu Republica Moldova sunt incluse Albița, Bumbăta, Sculeni, Iași-feroviar și punctele de la Galați.

Din aprilie 2026, EES este operațional integral la nivelul Uniunii Europene. Pentru cetățenii statelor din afara UE aflați în șederi de scurtă durată, sistemul înregistrează electronic intrarea și ieșirea și utilizează date biometrice: imagine facială și amprente digitale. La prima trecere sunt colectate datele necesare creării profilului, iar ulterior identificarea se poate face pe baza unui element biometric.

Pentru persoanele cu dublă cetățenie română și moldovenească există o diferență importantă: dacă se prezintă exclusiv cu documentul moldovenesc, sistemul le tratează la control ca cetățeni ai unui stat din afara UE și aplică procedura EES, inclusiv preluarea datelor biometrice la prima trecere.

Proiect de 657.130 de euro între România și Republica Moldova

Achiziția de 155.371,90 lei este făcută în cadrul proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative, în care ITPF Iași este lider. Partenerii sunt Poliția de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova.

Proiectul are un buget total de 657.130,12 euro și se desfășoară între 30 iulie 2025 și 29 iulie 2027. Din această sumă, 591.417,09 euro, adică 90%, reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. ITPF Iași gestionează direct 292.951,23 euro.

Dan DIMA