Accident la Blăgești

* un bărbat de aproximativ 60 de ani, rănit după impactul dintre un autoturism și un moped

Accident rutier în localitatea Blăgești, municipiul Pașcani, unde un autoturism și un moped au fost implicate într-un impact în urma căruia un bărbat a fost rănit.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de stingere și intervenție și un echipaj de prim ajutor calificat. La intervenție au participat opt militari.

Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost găsită conștientă, însă prezenta multiple traumatisme. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, bărbatul a fost preluat de un echipaj medical de tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași și transportat pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au asigurat, pe durata intervenției, măsurile specifice pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri generate de accident.

Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs impactul și care au fost cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Andrei TURCU