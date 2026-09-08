* șase vase ceramice și o daltă din silex, depuse într-un mormânt în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, vor fi expuse la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași * piesele provin dintr-o descoperire arheologică făcută în 1975 la Șcheia și documentează una dintre comunitățile care au ajuns în spațiul est-carpatic la sfârșitul Eneoliticului

Un inventar funerar care a traversat cinci milenii va putea fi văzut, începând de miercuri, 9 septembrie, la Iași. Muzeul de Istorie a Moldovei deschide micro-expoziția „Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice”, construită în jurul unor obiecte găsite într-un mormânt preistoric din județul Iași.

Descoperirea de la Șcheia a fost făcută în 1975

Povestea obiectelor prezentate publicului începe în urmă cu mai bine de jumătate de secol. În 1975, arheologii au cercetat la Șcheia, în județul Iași, două morminte atribuite comunităților culturii Amforelor Sferice. Descoperirile sunt datate între aproximativ 3200/3000 și 2700/2500 î.Hr., o perioadă aflată la limita dintre sfârșitul Eneoliticului și începuturile Epocii Bronzului.

Într-unul dintre morminte se afla un inventar funerar format din șase vase ceramice și o daltă din silex. Acestea sunt piesele în jurul cărora a fost construită noua micro-expoziție a Muzeului de Istorie a Moldovei.

Valoarea descoperirii depășește însă cadrul unei expoziții temporare. Cel puțin una dintre amforele globulare descoperite la Șcheia și păstrate de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași este clasată în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Național. Fișa oficială a Institutului Național al Patrimoniului descrie vasul ca fiind modelat manual din lut ars, cu gât înalt și decor realizat din linii verticale, benzi în zigzag și alte elemente ornamentale.

Ce spun obiectele despre oamenii care au trăit aici acum cinci milenii

Importanța vaselor și a uneltei din silex vine mai ales din contextul în care au fost găsite. Ele nu reprezentau obiecte pierdute sau abandonate într-o așezare, ci au fost depuse intenționat alături de cel decedat.

Inventarele funerare le permit arheologilor să urmărească modul în care comunitățile preistorice se raportau la moarte, la statutul celui dispărut și la ideea unei existențe după moarte. Tocmai de aici vine și titlul ales de muzeografi, „Obiecte pentru eternitate”.

Cultura Amforelor Sferice este cunoscută tocmai pentru ceramica sa specifică și pentru practicile funerare aparte. Cercetările arheologice plasează comunitățile sale pe un teritoriu întins al Europei Centrale și de Est, cu prezențe inclusiv în Moldova. Caracteristice sunt vasele cu corp globular și mormintele în care, alături de defuncți, erau depuse diferite bunuri funerare.

Descoperirea de la Șcheia arată astfel că actualul teritoriu al județului Iași făcea parte, în urmă cu aproximativ cinci milenii, dintr-un spațiu în care se intersectau populații și tradiții culturale aflate într-o perioadă de transformări majore.

Micro-expoziția face parte din seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, prin care instituția aduce periodic în fața publicului obiecte cu o valoare istorică și culturală deosebită aflate în propriul patrimoniu.

„Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice” va putea fi vizitată în perioada 9 septembrie – 6 decembrie 2026, la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași.

Maura ANGHEL