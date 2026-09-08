Peste 2.000 de elevi celebrați la Iași pentru rezultatele Cambridge

Două zile de emoție, reflectoare și aplauze pentru peste 2.000 de copii și tineri care au transformat munca de luni și, în multe cazuri, de ani întregi într-un certificat Cambridge. Pe 3 și 4 septembrie, la Iași, scena nu a fost ocupată de actori, ci de elevii care au trecut cu succes prin examene internaționale de limba engleză.

Pentru unii, a fost primul examen Cambridge din viață. 203 de candidați au susținut nivelul Pre A1 Starters, în timp ce alți 296 au trecut de A2 Movers, 295 de B1 Preliminary, 259 de A2 Key for Schools, 244 de B2 First, 175 de A2 Flyers și 159 de C1 Advanced.

Lor li s-au adăugat 426 de elevi din școli partenere din județul Iași, care au susținut examene Cambridge organizate în colaborare cu unități de învățământ și centre educaționale din județ.

Iar cifrele ascund o performanță care spune poate mai mult decât orice clasament. La testele Cambridge Young Learners – Pre A1 Starters, A1 Movers și A2 Flyers – trei din patru candidați au obținut punctaj maxim.

Momentul de vârf al ceremoniei a fost însă rezervat celor mai avansați dintre candidați. 32 de tineri au reușit examenul C2 Proficiency, cel mai înalt nivel din ierarhia Cambridge. Pentru unii dintre ei, povestea pregătirii înseamnă între 8 și 11 ani petrecuți alături de aceiași profesori, iar un sfert dintre cei premiați au avut aceiași dascăli timp de cel puțin un deceniu.

Sscorurile ieșenilor au depășit media mondială!

Cel mai tânăr dintre cei care au ajuns la acest nivel are doar 15 ani.

Performanța ieșenilor se vede și atunci când rezultatele sunt raportate la statisticile internaționale. La toate cele cinci tipuri de examene susținute, de la KET până la CPE, scorurile candidaților au depășit media mondială, într-unul dintre cazuri diferența ajungând la 7,93%, potrivit statisticilor oficiale Cambridge University Press & Assessment.

În spatele acestei povești se află un proiect început în urmă cu aproape două decenii. În 2008, Ruxandra Bucevschi a pregătit pentru primul lor examen Cambridge un grup de doar 14 copii preșcolari. Ideea părea atunci aproape imposibilă pentru vârsta lor. Astăzi, acea experiență s-a transformat într-o comunitate educațională care a trecut prin mii de examene și generații de copii.

În 2016, Twinkle Star a devenit centru autorizat de examinare Cambridge English. În prezent, centrul are filiale în Iași, Suceava, Botoșani, Cluj și București, iar prin parteneriate educaționale a organizat examene Cambridge în alte 23 de localități din țară.

Numai în anul școlar precedent, 5.191 de candidați au susținut un examen Cambridge prin intermediul centrului, iar rata de promovare a cursanților pregătiți direct aici s-a menținut la peste 99%. Carmen DEACONU