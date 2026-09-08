* Dinu și Marlene Mititeanu, doi dintre montaniarzii cunoscuți ai României, vin la Iași alături de regizorul Cosmin Dumitrache * documentarul „Hoinari prin munți”, construit în jurul unei povești care se întinde pe mai bine de cinci decenii, va fi proiectat pe 13 septembrie, de la ora 18:00, la Cinema Victoria – Sala Unirii

Carpații, Alpii și Patagonia sunt doar câteva dintre reperele unei vieți petrecute pe munte de Dinu și Marlene Mititeanu. Povestea celor doi a devenit subiectul documentarului „Hoinari prin munți”, care va avea la Iași o proiecție de gală în prezența protagoniștilor și a regizorului Cosmin Dumitrache.

Cinci decenii de ascensiuni, transformate într-un documentar

O poveste construită în peste 50 de ani de ascensiuni, călătorii și experiențe pe munte ajunge pe marele ecran la Iași. Dinu și Marlene Mititeanu sunt protagoniștii documentarului „Hoinari prin munți”, regizat de Cosmin Dumitrache, iar publicul îi va putea întâlni pe 13 septembrie.

Proiecția de gală este programată la ora 18:00, la Cinema Victoria – Sala Unirii. Regizorul și cei doi montaniarzi vor fi prezenți la Iași pentru prezentarea filmului.

Documentarul nu este construit doar în jurul performanțelor montane. Urmărește felul în care relația celor doi cu muntele s-a schimbat de-a lungul a cinci decenii și pune alături ascensiunile din Carpați, Alpi și Patagonia și reflecțiile despre trecerea timpului, iubire, natură și sensul unei vieți trăite în jurul aceleiași pasiuni.

Pentru Dinu și Marlene Mititeanu, ideea de „hoinar” depășește sensul unei simple călătorii. Filmul vorbește despre mersul pe munte ca formă de libertate, dar și ca experiență care schimbă omul și îi modifică raportarea la performanță și la propriile limite.

Una dintre ideile în jurul cărora este construit documentarul este sintetizată prin fraza „Din noi doi va rămâne poveste”, folosită ca punct de plecare pentru o discuție despre ceea ce rămâne după zeci de ani de trasee și vârfuri atinse.

Cosmin Dumitrache: „Pasiunea nu este doar un hobby, ci o identitate”

Regizorul Cosmin Dumitrache spune că filmul s-a născut din întâlnirea cu cei doi montaniarzi și din felul în care aceștia își privesc astăzi experiențele acumulate pe munte.

„Hoinari prin munți este un film născut din întâlnirea cu povestea fascinantă a lui Dinu și Marlene Mititeanu. Prin felul lor profund uman de a împărtăși emoțiile și trăirile experiențelor montane, dar și prin încrederea și iubirea dintre ei și dintre ei și munte, am descoperit o formă de libertate și un mod de a trăi în care pasiunea nu este doar un hobby, ci o identitate. Filmul urmărește parcursul lor de peste cinci decenii, nu ca pe o listă de performanțe, ci ca pe o călătorie de descoperire. Am încercat să surprind nu doar crestele și traseele, ci și liniștea, îndoielile, umorul, reflecțiile și felul în care timpul transformă atât omul, cât și modul în care privește muntele. Îmi doresc ca povestea lor să devină o sursă de inspirație pentru cei care vor să-și transforme orice pasiune într-un mod de viață și un impuls motivațional pentru a-și trăi visele

„Hoinari prin munți” este destinat publicului general și celor interesați de natură, drumeție și povești de viață construite în jurul muntelui.

Proiecția de la Iași va avea loc duminică, 13 septembrie, de la ora 18:00, la Cinema Victoria – Sala Unirii, în prezența regizorului Cosmin Dumitrache și a protagoniștilor Dinu și Marlene Mititeanu. Biletele pentru eveniment sunt puse în vânzare prin platforma Cinema Iași.

Maura ANGHEL