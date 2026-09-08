* una dintre arterele istorice ale Iașului ar putea fi acoperită din nou cu o boltă de umbrele colorate până la Sărbătorile Iașului * inițiativa aparține Muzeului Municipal „Regina Maria”, care a lansat un apel public către ieșeni

Una dintre străzile istorice ale Iașului ar putea redeveni, în această toamnă, un punct de atracție în centrul orașului. Muzeul Municipal „Regina Maria” a lansat proiectul „Feerie pe Strada Lăpușneanu”, care urmărește refacerea unei bolți formate din umbrele colorate, instalate în zona Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu”. Astăzi, Inner Wheel Iași a donat 20 de umbrele, în clurile clubului – galben și albastru. Ieșenii care vor să contribuie pot dona, la rândul lor, umbrele într-o singură culoare.

Inițiative similare au transformat, în ultimii ani, străzi pietonale din numeroase orașe în spații fotografiate și frecventate de localnici și turiști. La Iași, proiectul este gândit însă și ca o intervenție comunitară, pentru că o parte dintre umbrele vor proveni din donații.

Ieșenii pot dona umbrele într-o singură culoare

Pentru completarea instalației este nevoie și de contribuția publicului. Organizatorii îi invită pe ieșeni să doneze umbrele într-o culoare uni, care să poată fi integrate în decorul suspendat.

Umbrelele pot fi aduse la Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, de miercuri până duminică, între orele 9.00 și 17.00, sau la Galeria „Cupola” din Palatul Braunstein, zilnic.

Ținta este ca amenajarea să fie finalizată până la Sărbătorile Iașului, când zona centrală a orașului înregistrează un flux mai mare de vizitatori, iar Strada Lăpușneanu devine una dintre principalele legături pietonale dintre Piața Unirii și zona centrală.

Decor urban construit din donațiile comunității

Miza proiectului nu este doar una decorativă. Inițiatorii vor ca instalația să fie realizată în mare parte prin contribuții individuale, astfel încât fiecare umbrelă să reprezinte și participarea unui locuitor la transformarea spațiului public.

Strada Lăpușneanu are o identitate aparte în centrul Iașului, fiind legată de vechi cafenele, anticariate, galerii și clădiri istorice. În ultimii ani, zona a trecut prin mai multe etape de reamenajare și încearcă să-și recâștige rolul de spațiu cultural și pietonal.

Dacă numărul donațiilor va fi suficient, până în perioada Sărbătorilor Iașului trecătorii vor găsi aici o nouă boltă multicoloră, construită din umbrelele oferite de organizații și de locuitorii orașului.

Maura ANGHEL