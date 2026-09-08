Sfinții Ioachim și Ana, ocrotitorii familiei. Tradiții pe 9 septembrie

* sfinții Ioachim și Ana sunt sărbătoriți pe 9 septembrie, la o zi după Nașterea Maicii Domnului * în tradiția creștină, cei doi sunt legați de familie, copii, răbdare și rugăciune

Miercuri, 9 septembrie 2026, creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului și bunicii lui Iisus Hristos. Povestea lor este una dintre cele mai cunoscute despre așteptarea unui copil, iar ziua a rămas legată în tradiția populară de ocrotirea mamelor, copiilor și familiei.

Sfinții Ioachim și Ana, model pentru familie

Ioachim și Ana au fost părinții Fecioarei Maria. Potrivit tradiției bisericești, cei doi au trăit împreună timp de 50 de ani fără să aibă copii, dar nu și-au pierdut credința și au continuat să se roage. Povestea îi prezintă drept oameni credincioși și darnici, care ofereau o parte din veniturile lor săracilor și o altă parte Templului. Ioachim provenea din neamul regelui David, iar Ana era dintr-o familie preoțească. Lipsa copiilor era privită în societatea vremii drept o mare nenorocire, iar tradiția bisericească amintește că Ioachim a fost chiar mustrat atunci când a mers să aducă daruri la Templu. Întristat, el s-ar fi retras în pustie, unde s-a rugat timp de 40 de zile. Ana s-a rugat la rândul său pentru un copil. Potrivit tradiției, un înger le-a vestit apoi că rugăciunea lor fusese ascultată și că vor avea o fiică. Așa s-a născut Maria, viitoarea Maică a Domnului. Tocmai această istorie a făcut ca Ioachim și Ana să fie considerați modele ale răbdării și ale vieții de familie și să fie chemați în rugăciune mai ales de soții care își doresc copii.

De ce sunt sărbătoriți pe 9 septembrie

Pomenirea Sfinților Ioachim și Ana a fost așezată imediat după Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie. În tradiția liturgică ortodoxă, după o sărbătoare importantă sunt cinstite adesea și persoanele care au avut o legătură directă cu evenimentul sărbătorit. Potrivit Sinaxarului, Ioachim și Ana au crescut-o pe Maria până la vârsta de 3 ani, când au dus-o la Templul din Ierusalim. Acolo avea să rămână până la vârsta de 15 ani. Cei doi ocupă un loc aparte și în slujbele Bisericii Ortodoxe, fiind pomeniți în mod constant alături de ceilalți sfinți, nu doar în ziua de 9 septembrie.

Tradiții de Sfinții Ioachim și Ana

Ziua de 9 septembrie a primit de-a lungul timpului și o serie de semnificații populare. Institutul Național al Patrimoniului arată că Sfânta Ana este considerată ocrotitoarea copiilor și a mamelor, iar Sfinții Ioachim și Ana sunt chemați în ajutor de cuplurile care nu pot avea copii.

În satul tradițional românesc, sărbătoarea era ținută în special de mame. Una dintre credințele populare consemnate era că respectarea acestei zile îi proteja pe copii de arsuri cu apă fierbinte și casa de incendii.

Tot în tradiția populară se spunea că într-o asemenea zi trebuie evitate certurile dintre părinți și copii, iar familia trebuie să rămână unită. Muncile grele din gospodărie erau, de asemenea, amânate în multe comunități.

Milostenia, legată de viața celor doi sfinți

Ajutorarea celor nevoiași are o legătură directă cu povestea Sfinților Ioachim și Ana. Potrivit Calendarului Ortodox publicat de Basilica, cei doi obișnuiau să ofere o parte din ceea ce aveau oamenilor săraci și o altă parte Templului. De aceea, o faptă bună făcută pentru un copil, o familie cu probleme sau o persoană aflată în nevoie este mai apropiată de sensul creștin al zilei decât respectarea unor interdicții provenite din superstiții.

Sărbătoarea capătă în 2026 și o semnificație aparte. Patriarhia Română a dedicat anul pastorației familiei creștine, iar a doua parte a anului este consacrată și sfintelor femei din calendar. Între modelele menționate oficial se află și Sfânta și Dreapta Ana, mama Fecioarei Maria.

Maura ANGHEL