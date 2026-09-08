Misiune neobișnuită pentru pompierii ieșeni: au salvat o pisică blocată într-o mașină

Nu toate misiunile pompierilor înseamnă incendii, accidente sau intervenții dramatice. Uneori, apelul de ajutor vine pentru o viață mică, prinsă într-o situație din care nu poate ieși singură.

O astfel de intervenție a avut loc pe bulevardul Dacia din Iași, unde pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitați pentru salvarea unei pisici rămase blocată într-un autoturism.

La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere, cu cinci militari, care au intervenit cu atenție pentru a elibera animalul fără să provoace pagube mașinii.

Pompierii au reușit mai întâi să deschidă geamul din spate al autoturismului, iar apoi au descuiat portbagajul. Operațiunea s-a încheiat cu succes: pisica a fost scoasă din mașină și eliberată în siguranță.

Nici autoturismul nu a fost avariat în timpul intervenției.

Poate părea o misiune mică în comparație cu marile intervenții pentru care pompierii sunt chemați zi de zi. Pentru salvatori însă, dimensiunea unei vieți nu stabilește importanța unei misiuni.

Fiecare viață contează. Iar uneori, dincolo de sirene, echipamente și intervenții spectaculoase, una dintre cele mai frumoase imagini este cea în care un suflet speriat este, pur și simplu, scos din capcană și lăsat să plece din nou în siguranță. Andrei TURCU