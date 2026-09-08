RO-ALERT - O dronă se apropie de Iași dinspre Republica Moldova. Au fost suspendate toate zborurile de pe Aeroportul Iași

UPDATE, ora 17,20

Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.



Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.



Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.



Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.



Biroul presã MApN

UPDATE: RO-ALERT și în Vaslui, Neamț și Suceava. Aeroportul Iași a suspendat temporar zborurile. Drona ar fi făcut cale-ntoarsă!

Potrivit unor canale ucrainene de monitorizare a situației aeriene, obiectul care a generat alerta din nord-estul României ar fi o dronă propulsată de un motor cu reacție.

Informația nu a fost confirmată până în acest moment de Ministerul Apărării Naționale, astfel că natura exactă a aparatului de zbor și traiectoria acestuia trebuie tratate cu precauție.

Un aparat fără pilot echipat cu motor cu reacție poate atinge viteze superioare celor ale unor drone propulsate cu motoare clasice cu elice. Viteza și profilul de zbor pot face detectarea, urmărirea și interceptarea mai dificile, în funcție de caracteristicile aparatului și de sistemele de apărare disponibile.

Între timp, alerta RO-ALERT s-a extins în Iași, Vaslui, Neamț și Suceava, populația fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În urma mesajului RO-ALERT transmis în jurul orei 16:37, Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile. Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră.

Conform ultimelor informații vehiculate în mediul de monitorizare aeriană, aparatul ar fi schimbat direcția și ar fi făcut cale-întoarsă, însă și această informație așteaptă confirmarea oficială.

Până la o comunicare a MApN, nu poate fi afirmat oficial că o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Mesajul RO-ALERT transmis populației se referă la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Ministerul Apărării Naționale este instituția abilitată să ofere informații oficiale privind situația aeriană, identificarea eventualului aparat și evoluția acestuia.

Un mesaj RO-ALERT – „Alertă Extremă” a fost transmis populației din zona județului Iași, autoritățile avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul primit pe telefoanele mobile îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-ALERT.

În cazul în care în apropiere nu există un adăpost, recomandarea este ca populația să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Potrivit precizărilor transmise de ISU, alerta a fost emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În ceea ce privește situația aeriană și eventualele informații despre obiectele sau aeronavele monitorizate, Ministerul Apărării Naționale (MApN) este instituția abilitată să ofere declarații de presă.

Deocamdată, mesajul RO-ALERT nu confirmă pătrunderea vreunui obiect sau a unei drone în spațiul aerian românesc. Formularea oficială se referă strict la „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

Prin urmare, orice informație privind o eventuală dronă, o țintă aeriană sau o pătrundere în spațiul aerian național trebuie confirmată oficial de Ministerul Apărării Naționale înainte de a fi prezentată ca fapt cert.