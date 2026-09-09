* Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași pregătește o achiziție de 3,41 milioane de lei, fără TVA, pentru reactivi de microbiologie * în spatele unei licitații aparent strict tehnice se află o problemă critică pentru cardiologie: identificarea rapidă a bacteriilor și stabilirea antibioticului la care acestea sunt sensibile

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași are deschisă o licitație pentru reactivi de microbiologie cu o valoare maximă estimată de 3.413.335,22 lei, fără TVA. Achiziția este împărțită în șase loturi. Cel mai mare, de 1.692.047 lei, este destinat pachetului VITEK MS PRIME. Pentru VITEK REVEAL sunt prevăzuți 745.077 lei, iar pentru BD PHOENIX M50 încă 732.000 de lei. Pachetul PREVICOLOR are o valoare estimată de 60.698 de lei, MINILITE – 19.400 de lei, iar reactivii pentru sistemul automat de detecție BETA D-GLUCAN – 164.112 lei.

Sumele arată că grosul achiziției nu merge spre analize banale, ci spre identificarea rapidă a microorganismelor și testarea sensibilității acestora la antibiotice.

De ce are nevoie un institut de cardiologie de microbiologie

Legătura dintre bacterii și inimă devine evidentă în cazul endocarditei infecțioase, o infecție care poate afecta valvele inimii și care poate deveni gravă, uneori necesitând inclusiv intervenție chirurgicală. Riscul este important mai ales la pacienții cu valve protetice, materiale implantate sau dispozitive cardiace. Ghidurile Societății Europene de Cardiologie includ microbiologul în echipa multidisciplinară care tratează endocardita și consideră hemoculturile esențiale pentru stabilirea diagnosticului.

Într-o suspiciune de endocardită, medicul trebuie să afle nu doar că există o infecție, ci ce microorganism a produs-o și cu ce antibiotic poate fi combătut. Recomandările europene prevăd recoltarea hemoculturilor înaintea începerii tratamentului antibiotic, tocmai pentru ca agentul infecțios să poată fi identificat și testat. După identificarea bacteriei, tratamentul empiric poate fi înlocuit cu unul țintit, în funcție de antibiogramă.

Aici intervine tehnologia cumpărată de institut. VITEK REVEAL, de exemplu, este conceput pentru testarea rapidă a sensibilității bacteriilor din infecțiile sanguine și poate furniza rezultate fenotipice pentru anumite bacterii Gram-negative în aproximativ 5,5–6 ore de la pozitivarea hemoculturii.

BD Phoenix M50 identifică microorganisme și testează sensibilitatea lor la antimicrobiene, inclusiv markeri de rezistență precum MRSA, VRE, ESBL sau organisme producătoare de carbapenemaze. Cu alte cuvinte, laboratorul poate indica nu doar numele bacteriei, ci și antibioticele la care aceasta nu mai răspunde.

Uneori problema nu este o bacterie, ci o ciupercă

Un lot separat, de peste 164.000 de lei, este destinat reactivilor pentru detecția BETA D-GLUCAN. Testarea beta-D-glucanului poate fi folosită ca investigație suplimentară în diagnosticul unor infecții fungice invazive. Rezultatul nu identifică singur specia de fung și trebuie interpretat împreună cu celelalte investigații, dar poate orienta diagnosticul atunci când culturile clasice nu oferă suficient de repede un răspuns.

Pentru pacienții cardiaci aflați în ATI, operați, cu proteze valvulare sau alte dispozitive implantate, timpul pierdut până la identificarea microorganismului poate însemna ore în care tratamentul este administrat empiric.

Așa arată o parte mai puțin vizibilă a cardiologiei moderne. În sala de operație se repară sau se înlocuiește o valvă, dar în laborator microbiologia trebuie să răspundă unei alte întrebări esențiale: ce microorganism amenință pacientul și cu ce poate fi oprit.

Dan DIMA