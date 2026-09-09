S-a stabilit cum au sustras angajații CTP 200.000 de litri de motorină

* camere compromise, fire tăiate, indicatoare manipulate și 14 șoferi concediați * prejudiciul depășește 1,7 milioane de lei!

Scandalul motorinei de la CTP Iași capătă proporții. Conducerea companiei de transport public a decis concedierea a 14 șoferi de autobuz, după ce, potrivit probelor analizate în cadrul procedurilor interne, aceștia ar fi fost implicați în sustragerea de combustibil din autobuze. Cazul a devenit public în iunie 2026, iar o parte dintre cei vizați au contestat în instanță deciziile de concediere. Judecătorii urmează să stabilească dacă sancțiunile dispuse de companie sunt legale.

Schema ar fi fost pusă în practică în special la cursele de seară

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul verificărilor interne, comisia constituită la nivelul CTP Iași a avut la dispoziție imagini de pe camerele de supraveghere, în care ar fi fost surprinse operațiunile de sustragere a motorinei. Conform declarațiilor citate în acest caz, pentru unii dintre șoferi existau câte trei-patru filmări, iar imaginile ar fi surprins inclusiv momentul în care combustibilul era scos din rezervoarele autobuzelor.

Schema ar fi fost pusă în practică în special la cursele de seară. Autobuzele ajungeau la capetele de linie, iar șoferii ar fi folosit furtunuri pentru a scoate motorina din rezervoare și a o transfera în canistre. Acestea ar fi fost ulterior lăsate în cabina șoferului. În unele situații, după revenirea în oraș, autobuzele ar fi fost oprite în zone unde erau parcate autoturismele personale, iar canistrele ar fi fost transferate în portbagajele mașinilor.

200.000 de litri de motorină sustrași în mai puțin de doi ani!

Dimensiunea presupusului furt este însă și mai spectaculoasă. Prejudiciul estimat pentru companie ajunge la aproximativ 1,7 milioane de lei, fiind vorba despre circa 200.000 de litri de motorină despre care se susține că ar fi fost sustrași în perioada 2025–2026.

Investigația a scos la iveală și o posibilă breșă majoră în sistemul de supraveghere. În urma verificărilor tehnice, 80 de autobuze aveau cel puțin o cameră marcată ca defectă, fiind identificate în total 171 de camere cu probleme. Dintre acestea, 147 erau camere exterioare, iar 54 erau amplasate pe partea dreaptă a autobuzelor, în zona în care se află rezervorul de motorină la vehiculele vizate. Au fost constatate probleme și la camerele interioare sau la cele care monitorizează zonele ușilor.

Mai grav, autobuzele ar fi fost predate de la un schimb la altul cu sisteme de supraveghere compromise. Astfel, nu era afectată doar posibilitatea de verificare a unor incidente legate de pasageri, ci și capacitatea companiei de a controla ceea ce se întâmpla în jurul rezervoarelor de combustibil.

Două sisteme esențiale de control, vulnerabilizate

O altă piesă importantă din acest mecanism o reprezintă indicatorul de combustibil. Verificările tehnice au indicat existența unor rezistențe montate în circuitul indicatorului, despre care se susține că ar fi putut denatura nivelul afișat în bord. Indicatorul putea rămâne în jurul valorii de trei sferturi, făcând mult mai dificilă observarea rapidă a diferențelor reale de combustibil.

Cu alte cuvinte, două sisteme esențiale de control ar fi fost vulnerabilizate: camerele care trebuiau să arate ce se întâmplă în jurul autobuzului și indicatorul care trebuia să arate cât combustibil se află în rezervor.

După apariția problemelor, CTP Iași a luat măsuri pentru întărirea controlului asupra consumului, inclusiv prin achiziționarea unor servicii și dispozitive destinate monitorizării combustibilului din autobuze.

În paralel, compania a dispus concedierea celor 14 șoferi considerați implicați în dosar.

Însă povestea nu se încheie aici: pentru că o parte dintre aceștia au contestat deciziile, instanțele vor avea ultimul cuvânt în privința legalității concedierilor.

Până atunci, amploarea cazului rămâne una uluitoare: sute de mii de litri de combustibil dispăruți, un prejudiciu estimat la milioane de lei, sisteme de supraveghere compromise și zeci de șoferi ajunși în centrul unei anchete care zguduie transportul public ieșean. Iar probele video analizate de comisia CTP ar putea reprezenta una dintre cele mai importante componente ale întregului caz.

Daniel BACIU