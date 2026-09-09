* o inițiativă susținută de Asociația Edulink și donatori locali a redus din cheltuielile de început de școală pentru familii din Erbiceni * vizitele voluntarilor au transformat distribuirea rechizitelor într-o mică sărbătoare, cu dulciuri, pepene și un concurs al zâmbetelor

Bucuria începutului de an școlar a venit în două rânduri la Școala Gimnazială „Constantin Erbiceanu” din Erbiceni. După ce aproape 60 de copii au primit joi, 3 septembrie, ghiozdane complet echipate, alți aproximativ 20 de elevi au primit astăzi, 9 septembrie, aceleași daruri. În total, aproape 80 de copii au început școala cu ghiozdane noi și rechizitele necesare.

Aproape 80 de ghiozdane, în două etape

Acțiunea a început joi, 3 septembrie, cu numai câteva zile înainte de primul clopoțel. Atunci, aproape 60 de copii de la Școala Gimnazială „Constantin Erbiceanu” au primit ghiozdane noi, complet echipate cu rechizitele necesare pentru începerea cursurilor.

Miercuri, 9 septembrie, inițiativa a continuat, iar alți aproximativ 20 de copii au primit ghiozdane și materiale școlare. Astfel, numărul beneficiarilor a ajuns la aproape 80.

Pentru familiile cu venituri reduse, începutul lunii septembrie înseamnă cheltuieli consistente. Un ghiozdan, caietele, instrumentele de scris și celelalte materiale cerute la clasă pot pune presiune serioasă pe bugetul unei familii, mai ales atunci când sunt mai mulți copii care merg la școală.

Ghiozdanele, rechizitele și dulciurile au fost oferite cu sprijinul Asociației Edulink, care a primit sprijinul multor donatori care susțin educația. Printre cei implicați direct în desfășurarea acțiunii s-au numărat Petronela Ciopeică, Alexandra și Maria Olaru. Copiii au fost coordonați de învățătoarele Andreea Dascălu, Diana Roman și Dana Nicorici, director adjunct al școlii.

De la rechizite la concursul celui mai mare zâmbet

Prima întâlnire nu s-a încheiat odată cu împărțirea ghiozdanelor. După rechizite au venit dulciurile și pepenele, iar copiii au intrat într-un concurs improvizat pentru „cel mai mare zâmbet”.

Regula a fost simplă: fiecare trebuia să transforme o felie de pepene în cel mai larg zâmbet posibil. Nu au existat clasamente și nici un singur câștigător. Toți copiii au intrat în joc, iar momentul a transformat o acțiune de sprijin într-o adevărată sărbătoare de început de an.

Pentru elevii din Erbiceni, ghiozdanele nu au însemnat doar obiecte noi. Au însemnat și mai puține griji pentru familii, un început de școală mai bun și sentimentul că, în jurul lor, există oameni care aleg să susțină concret educația.

În numai câteva zile, aproape 80 de copii au primit tot ce aveau nevoie pentru a porni la drum în noul an școlar. Iar uneori, începutul bun al unui an se măsoară simplu: într-un ghiozdan pregătit, câteva caiete noi și un zâmbet cât o felie de pepene.

Maura ANGHEL