* În primele trei luni din 2026, Institutul „Socola” a raportat 3.102 spitalizări continue și 1.816 spitalizări de zi * mai mult de o treime dintre cazurile internate au venit în urma unor prezentări drept urgențe medico-chirurgicale

Pe 10 septembrie este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului. În cazul unei persoane care spune că vrea să își facă rău sau există un pericol imediat, soluția nu este așteptarea unei programări la medicul de familie, ci apelul la 112 și evaluarea de urgență.

Tema Organizației Mondiale a Sănătății pentru perioada 2024–2026 este „Changing the Narrative on Suicide”, iar mesajul din acest an este „Start the Conversation”. OMS estimează că peste 720.000 de oameni mor anual prin suicid la nivel mondial. Organizația insistă atât asupra reducerii stigmatizării, cât și asupra accesului la servicii de sănătate mintală.

Peste 3.100 de spitalizări continue în trei luni

Datele oficiale ale Institutului de Psihiatrie „Socola” arată dimensiunea activității din acest an. Între 1 ianuarie și 31 martie 2026 au fost raportate 3.102 spitalizări continue și 1.816 spitalizări de zi.

Dintre spitalizările continue, 484 au fost în Secția Psihiatrie I acuți, 416 în Secția II, 327 în Secția III, 391 în Secția IV, 273 în Secția V, 260 în Secția VI și 300 în Secția VII. Psihiatria pediatrică a avut 111 spitalizări continue, iar secția de acuți – toxicodependență, 214.

Tot pentru trimestrul I 2026, Institutul raportează o rată de 36,29% a cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgență medico-chirurgicală. Cifrele se referă la întreaga activitate a spitalului și nu reprezintă numărul tentativelor de suicid sau al pacienților cu risc suicidar.

Când se sună la 112

Traseul pacientului depinde de gravitatea situației. Dacă nu există un pericol imediat, medicul de familie poate fi primul punct de contact și poate îndruma persoana către psihiatrie sau psihologie. Dacă există însă risc imediat de autovătămare, se apelează 112, iar pacientul este evaluat în funcție de starea sa.

Internarea nevoluntară nu este automată. Legea prevede că aceasta poate fi decisă numai după epuizarea încercărilor de internare voluntară și dacă un medic psihiatru constată existența condițiilor legale, inclusiv un pericol iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane.

Camera de Gardă este deschisă permanent

Institutul „Socola” anunță program 24 de ore din 24 pentru secțiile cu paturi și Camera de Gardă. Triajul și Camera de Gardă pot fi contactate la 0374 770 478.

Diferența apare după ieșirea din urgență. Ambulatoriul de specialitate și staționarul de zi funcționează de luni până vineri, între 7.00 și 15.00.

Pentru pacienții din municipiu, revenirea la control este mai ușor de organizat. Pentru cei din comunele județului, distanța, transportul și programul serviciilor pot deveni obstacole suplimentare.

Datele publice ale Institutului nu precizează câte dintre internările din 2026 au avut legătură cu tentative de suicid, câți pacienți cu risc suicidar provin din mediul rural sau câți revin la control după externare. Tocmai aceste cifre ar permite însă măsurarea unei componente esențiale a prevenției: ce se întâmplă cu pacientul după ce criza imediată a trecut.

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