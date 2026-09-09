* instituția pregătește, între 11 și 21 septembrie, 20 de proiecții * nouă filme sunt anunțate în premieră, iar două producții vor fi prezentate la Iași în prezența echipelor

De la comedii și animații pentru copii până la producții românești, documentare muzicale și filme europene, programul cinematografic al următoarelor 11 zile aduce la Iași 11 titluri diferite. Printre repere se află „Hoinari prin munți” și „3 zile în septembrie”, ambele programate cu întâlniri între public și echipele filmelor.

Nouă premiere în programul de la Iași

Seria proiecțiilor începe vineri, 11 septembrie, la ora 18.00, cu premiera „Crima de la etajul 3”, în regia lui Rémi Bezançon. De la ora 20.00 este programată o altă premieră, „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, realizată de Will Lovelace și Dylan Southern.

Sâmbătă, 12 septembrie, programul începe la ora 11.00 cu „Coyote vs. Acme”, în regia lui Dave Green, proiectat în versiune dublată. La ora 13.00, cei mai mici spectatori pot vedea din nou „Mașini/Cars”, filmul lui John Lasseter, într-o proiecție aniversară organizată la 20 de ani de la lansare.

De la ora 15.00 intră în program premiera „Ce vrăji mai fac fetele 2/Practical Magic 2”, în regia lui Susanne Bier. Ziua continuă cu „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, la 17.30, și „Crima de la etajul 3”, la ora 20.00.

Două gale cu echipele filmelor

Unul dintre evenimentele speciale este programat duminică, 13 septembrie, de la ora 18.00. „Hoinari prin munți”, în regia lui Cosmin Dumitrache, va avea o proiecție de gală în prezența echipei. Evenimentul nu se desfășoară însă la Cinema Ateneu, ci la Cinema Victoria – Sala Unirii.

O a doua întâlnire cu realizatorii unui film este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20.15. „3 zile în septembrie”, în regia lui Tudor Giurgiu, va fi prezentat în premieră, în prezența echipei. Filmul este nerecomandat spectatorilor sub 15 ani.

Producția revine pe ecran luni, 21 septembrie, de la ora 18.00.

Filme românești și premiere europene

Pe 18 septembrie intră în program alte două premiere. De la ora 18.00 va fi proiectat „Iertarea”, în regia lui Nicolae Mărgineanu, iar de la ora 20.00 spectatorii pot vedea „Ultimul refugiu/Redoubt”, realizat de John Skoog.

Ambele filme revin în program. „Iertarea” poate fi văzut din nou duminică, 20 septembrie, la ora 15.00, iar „Ultimul refugiu” luni, 21 septembrie, de la ora 20.00.

Și „Hoinari prin munți” va avea o a doua proiecție, duminică, 20 septembrie, la ora 17.00.

Animații pentru copii și o proiecție dedicată lui Dolly Parton

Duminică, 20 septembrie, programul începe la ora 13.00 cu premiera animației „Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt”, în regia lui Vasiliy Rovenskiy, prezentată în versiune dublată.

În aceeași zi, de la ora 19.00, este programat filmul „De la 9 la 5/Nine to Five”, în regia lui Colin Higgins, într-o proiecție „In Memoriam Dolly Parton”. Seara se încheie la ora 21.00 cu versiunea subtitrată a filmului „Coyote vs. Acme”.

Între 11 și 21 septembrie sunt programate în total 20 de proiecții, cu filme pentru copii, producții românești, titluri europene și evenimente speciale. Cele mai aglomerate zile sunt 12 și 20 septembrie, când publicul are câte cinci filme din care poate alege.

Maura ANGHEL