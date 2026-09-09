Cinci instrumente Stradivarius ajung la Piatra-Neamț într-un proiect dedicat lui Brâncuși

* pianistul Daniel Ciobanu revine în orașul natal cu Master Series – „Brâncuși – Sunetul formei pure”, o stagiune cu cinci concerte camerale și simfonice, artiști internaționali și cinci instrumente Stradivarius * primele evenimente sunt programate pe 13 și 14 septembrie

Cinci concerte, cinci spații și cinci perspective asupra operei lui Constantin Brâncuși. Daniel Ciobanu deschide la Piatra-Neamț o stagiune care combină muzica clasică, tehnologia, video mapping-ul și instrumentele de patrimoniu, în anul în care sunt marcați 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Master Series, mai mult decât cinci seri de concert

Primul concert din Master Series – „Brâncuși – Sunetul formei pure” are loc pe 13 septembrie, de la ora 20.00, la The Library Bar din Piatra-Neamț. Daniel Ciobanu va susține recitalul „Masa Tăcerii”, cu lucrări de Manuel de Falla, Beethoven, Ceaikovski, Satie, Prokofiev, Liszt, Frederic Rzewski și Bach/Mehldau.

Pe 14 septembrie, de la aceeași oră, Sala Mare a Teatrului Tineretului găzduiește recitalul „Sărutul”, susținut de violonistul german Linus Roth și pianistul italian Giuseppe Andaloro. Programul cuprinde lucrări de Manuel de Falla, Bach, Ysaÿe, Brahms și Weinberg.

Pentru Daniel Ciobanu, Master Series înseamnă însă mai mult decât cinci seri de concert.

„MASTER SERIES este, pentru mine, mai mult decât o serie de concerte. Este un proiect despre întoarcere, responsabilitate și curajul de a construi ceva acolo unde, de prea multe ori, ne-am obișnuit să spunem că «nu se poate»”, spune pianistul.

Născut și format la Piatra-Neamț, artistul spune că experiența acumulată în marile centre culturale europene l-a făcut să privească diferit orașul de acasă.

„Nu vreau să mă întorc aici doar pentru a aduce câteva nume importante și a bifa câteva seri de concert. Vreau să creez continuitate”, afirmă Daniel Ciobanu. Pentru el, un oraș devine relevant cultural atunci când evenimentele nu mai apar sporadic, iar un copil care studiază vioara poate întâlni un mare violonist internațional fără să plece din oraș.

Cinci concerte inspirate de Brâncuși

Stagiunea este construită în jurul a cinci titluri: „Masa Tăcerii”, „Sărutul”, „Coloana Infinitului”, „Măiastra” și „Muza adormită”. Daniel Ciobanu spune că acestea nu sunt simple denumiri, ci punctele unei construcții care pornește de la tăcere și ajunge la apropiere, comunitate, verticalitate, zbor și contemplație.

Brâncuși, spune pianistul, nu poate fi redus la o imagine sau la un nume folosit pentru a legitima un proiect cultural: „Brâncuși reprezintă o formă de libertate. A avut curajul să elimine tot ceea ce era inutil, să caute esența și să transforme ceva profund românesc într-un limbaj pe care lumea întreagă l-a putut înțelege”.

Mesajul pe care Daniel Ciobanu vrea să-l ducă mai departe este la fel de direct: „Să pornim de la ceea ce avem și să gândim fără complexe în raport cu lumea”.

Muzica iese din sala clasică de concert

O parte dintre evenimente vor avea loc în spații neconvenționale. Un bar, o bibliotecă, un cinematograf sau un teatru pot deveni, în viziunea pianistului, spații pentru muzică.

„Nu vreau să schimb muzica pentru a o face mai accesibilă. Vreau să schimb distanța dintre muzică și public”, spune Daniel Ciobanu.

Artistul respinge și ideea că muzica clasică ar aparține unui public restrâns. „Muzica clasică nu este proprietatea unei elite. Este patrimoniul nostru comun”.

Inteligență artificială, video mapping și Stradivarius

Proiectul include inteligență artificială, video mapping, o componentă educațională, artiști internaționali și instrumente de patrimoniu. Comunicatul anunță cinci instrumente Stradivarius în cadrul stagiunii.

Daniel Ciobanu insistă însă că tehnologia nu trebuie să acopere muzica: „Nu vreau să folosim tehnologia ca să ascundem muzica. Nu vreau să folosim Brâncuși ca să decorăm muzica. Nu vreau să folosim artiști internaționali ca să impresionăm publicul”. Scopul, spune el, rămâne „întâlnirea reală dintre om și artă”.

Pentru pianist, Master Series este și „un pariu cu orașul Piatra-Neamț”: acela că evenimentele culturale importante nu trebuie căutate întotdeauna în altă parte. „Am plecat din Piatra-Neamț pentru a vedea lumea. Acum vreau să aduc o parte din acea lume acasă”, conchide Daniel Ciobanu. Maura ANGHEL