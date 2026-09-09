* artistul deschide pe 4 octombrie primul SACRUM Iași Art Festival * tenorul Ștefan Pop și soprana Claudia Pavone vor urca pe aceeași scenă pe 28 octombrie

Iașul intră în octombrie pe harta marilor concerte internaționale. Jordi Savall, unul dintre cei mai importanți interpreți și cercetători ai muzicii vechi, va urca pe scena Operei Naționale Române Iași pe 4 octombrie, iar finalul lunii îi va aduce în Sala Mare pe tenorul Ștefan Pop și soprana Claudia Pavone. Cele două spectacole marchează deschiderea și închiderea primei ediții a SACRUM Iași Art Festival.

Din 9 septembrie, biletele pentru cele două evenimente sunt disponibile și la Agenția Operei Naționale Române Iași și pe platforma instituției.

Jordi Savall deschide festivalul pe 4 octombrie

Primul mare eveniment este programat pe 4 octombrie, de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei. Jordi Savall vine la Iași împreună cu La Capella Reial de Catalunya și Hespèrion XXI, două dintre ansamblurile de referință pentru interpretarea muzicii vechi.

Publicul va asculta „Le Llibre Vermell de Montserrat”, un program construit în jurul repertoriului medieval asociat celebrului manuscris catalan de la Montserrat.

Savall este una dintre figurile care au schimbat în ultimele decenii modul în care muzica medievală, renascentistă și barocă este readusă pe scenă. Violist, dirijor și muzicolog, artistul a construit o carieră internațională legată în special de recuperarea repertoriilor istorice europene și mediteraneene.

Concertul de la Iași va fi gala de deschidere a SACRUM Iași Art Festival.

Ștefan Pop și Claudia Pavone, pe aceeași scenă

A doua mare întâlnire de la Opera Iași este programată pe 28 octombrie, tot de la ora 18:30.

Tenorul român Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone vor susține Gala SACRUM alături de Orchestra Operei Naționale Române Iași. La pupitrul dirijoral se va afla Daniel Jinga.

Evenimentul va marca închiderea festivalului și aduce la Iași două voci cu importante cariere pe scenele lirice europene.

Peste 50 de evenimente în Iași, într-o singură lună

Între cele două gale, Iașul va găzdui prima ediție a SACRUM Iași Art Festival, programată în perioada 4–30 octombrie 2026. Calendarul anunțat cuprinde peste 50 de evenimente culturale, artistice și academice, de la concerte și spectacole până la expoziții, conferințe și proiecte care pun față în față patrimoniul, spiritualitatea și noile tehnologii.

Tema primei ediții este „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, iar una dintre mizele festivalului este tocmai întâlnirea dintre două lumi aparent îndepărtate: tradiția spirituală și schimbările produse de tehnologie și inteligența artificială.

Prin cele două gale de la Opera Iași, festivalul își fixează de la prima ediție două repere puternice: muzica veche europeană, reprezentată de Jordi Savall, și scena lirică actuală, prin Ștefan Pop și Claudia Pavone.

Maura ANGHEL