IAȘI, 9 SEPTEMBRIE 2026

Universul LEGO® NINJAGO prinde viață la Palas. Două zile de aventură, creativitate și distracție pentru întreaga familie

Weekendul acesta, pe 12-13 septembrie 2026, între orele 12:00 și 20:00, Palas devine scena unei aventuri spectaculoase din universul LEGO® NINJAGO: Dragons Rising. În zona Peek & Cloppenburg, pasionații de construcții și povești pline de acțiune sunt invitați să se alăture eroilor Lloyd, Nya, Kai, Zane, Sora, Arin și prietenilor lor într-o misiune captivantă de salvare a dragonilor și descoperire a celor trei Dragon Cores.

Evenimentul aduce împreună creativitatea, jocul și colaborarea printr-o serie de provocări interactive dedicate copiilor și familiilor. Cei mici își vor putea pune imaginația la lucru în cadrul sesiunilor Make & Take, unde vor construi mini-modele ale Dragonului Vietii (LEGO® Dragon of Life) pe care le vor lua acasă ca amintire a aventurii. La Mosaic Community Build, participanții vor contribui, piesă cu piesă, la realizarea unei construcții spectaculoase de dimensiuni mai mari, iar provocările Balance și Moves vor testa îndemânarea, coordonarea și spiritul de aventură. Toți cei prezenți pot participa la TeamWork, care îi va încuraja pe participanți să colaboreze pentru a depăși misiunile inspirate din universul LEGO® NINJAGO.

Fiecare provocare transformă distracția într-o experiență care stimulează imaginația, îndemânarea și spiritul de echipă. Participarea este gratuită, iar aventura LEGO® NINJAGO îi așteaptă pe toți cei pregătiți să intre într-o lume în care construcțiile prind viață și fiecare participant poate deveni un adevărat ninja.

Vino și tu la Palas să construiești și să descoperi magia universului LEGO® NINJAGO: Dragons Rising, într-un weekend plin de aventură și distracție!

Departament PR

W: www.palasiasi.ro