Ministrul Dezvoltării: „Sala Polivalentă din Iaşi nu este blocată”

* Cseke Attila anunţă reluarea procedurii şi o nouă etapă de finanţare

Proiectul Sălii Polivalente din Iaşi nu este blocat şi ar urma să intre din nou în linie dreaptă, după refacerea documentaţiei necesare pentru lansarea licitaţiei. Anunţul a fost făcut chiar de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în cadrul unei conferinţe de presă organizată cu prilejul reuniunii Comitetului Director al Asociaţiei Municipiilor din România.

Ministrul Dezvoltării a precizat că proiectul Sălii Polivalente din Iaşi este o investiţie aprobată la nivel guvernamental şi că întârzierea a apărut în etapa de achiziţie publică „din motive obiective”. Acum, spune el, documentaţia a fost refăcută, iar Primăria Iaşi urmează să lanseze o nouă procedură de achiziţie.

Reluarea licitaţiei trebuie dublată de o decizie la nivel guvernamental

„Nu suntem într-un blocaj”, a spus Cseke Attila, care a arătat că Ministerul Dezvoltării este în legătură aproape zilnică cu primarul Mihai Chirica în privinţa proiectului.

Potrivit ministrului, însă, reluarea licitaţiei trebuie dublată de o decizie la nivel guvernamental. După semnarea contractului de execuţie, Guvernul trebuie să reaprobare indicatorii tehnico-economici, actualizaţi pe baza noii documentaţii, şi să includă în mod corespunzător partea de finanţare naţională destinată investiţiei. „Chiar cred că este un proiect frumos”, a spus ministrul Dezvoltării despre viitoarea Sală Polivalentă a Iaşului.

În dialogul cu jurnaliştii ieşeni, Cseke Attila a vorbit şi despre investiţiile în infrastructura sportivă. El a precizat că, în acest moment, există nouă proiecte de stadioane aflate în construcţie sau în diferite etape de aprobare. Alte investiţii ar putea fi incluse în program dacă vor fi identificate soluţii financiare.

Cseke Attila a subliniat că susţine dezvoltarea infrastructurii sportive şi a amintit că, de anul trecut, pentru proiectele de stadioane există şi un mecanism de cofinanţare de 25%. Laura RADU