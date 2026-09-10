Turul României a trecut Prutul pentru prima dată după 92 de ani. Fotofiniș EXPLOZIV în prima etapă!

* polonezul Radosław Frątczak a câștigat etapa după o luptă dusă până la ultima fracțiune de secundă * Frątczak, belgianul Liam Punnewaert și italianul Alessio Menghini au fost înregistrați cu același timp: 3 ore, 35 de minute și 43 de secunde.

Moment istoric pentru ciclismul românesc și pentru Republica Moldova! Turul României a ajuns, pentru prima dată în istoria competiției, la Ungheni. Miercuri, 9 septembrie, municipiul moldovean a fost scena finalului primei etape a ediției 2026, după ce plutonul a pornit în aceeași dimineață de la Chișinău. „A trebuit să treacă 92 de ani ca Turul României, această competiție importantă din Europa, să ajungă la Ungheni”, a declarat primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, care i-a întâmpinat pe cicliști și a avut onoarea de a înmâna trofeul câștigătorului.

Finalul primei etape a fost unul absolut incendiar!

Polonezul Radosław Frątczak a câștigat etapa după o luptă dusă până la ultima fracțiune de secundă. Frątczak, belgianul Liam Punnewaert și italianul Alessio Menghini au fost înregistrați cu același timp: 3 ore, 35 de minute și 43 de secunde.

Victoria a fost decisă de fotofiniș, iar polonezul a fost desemnat câștigătorul primei etape istorice desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova.

Pe podium au urcat: Radosław Frątczak, Liam Punnewaert, Alessio Menghini.

Pentru Turul României 2026, acesta este un moment fără precedent. Competiția, începută în 1934 și inspirată de celebrul Tur al Franței, ajunge la ediția cu numărul 58 și traversează pentru prima dată Prutul.

Peste 130 de cicliști din 16 țări s-au aliniat la start pentru o cursă care, în acest an, capătă o dimensiune internațională și mai spectaculoasă.

Etapa a doua pleacă azi de la Iași către Piatra-Neamț

Joi, 10 septembrie, Iașul intră în prim-plan! Etapa a doua va porni din municipiul Iași și va avea ca destinație Piatra-Neamț, pe o distanță de aproximativ 150 de kilometri. Startul este programat la ora 11:00, iar sosirea la Piatra-Neamț este estimată în intervalul 14:20–14:50.

Pentru Moldova, este un moment special: după premiera absolută de la Ungheni, Iașul devine punctul de plecare al unei noi bătălii pentru secunde, sprinturi și, mai ales, pentru Tricoul Galben.

Vineri, plutonul va porni din Piatra-Neamț către Băile Balvanyos, într-una dintre cele mai dure etape ale Turului, cu aproximativ 200 de kilometri. Urmează etapa Brașov – Ploiești, de circa 165 de kilometri, iar marea finală va avea loc pe 13 septembrie, la București, printr-un circuit de aproximativ 100 de kilometri.

În total, cele cinci etape însumează peste 800 de kilometri, cu sprinturi devastatoare, evadări, ascensiuni și lupte la limită pentru fiecare secundă.

Turul României a trecut Prutul după 92 de ani. Ungheni a intrat în istoria competiției.

Joi, Moldova pedalează din nou în prim-planul celei mai importante competiții cicliste din România.

Daniel LEONTE