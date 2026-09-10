Cod galben de caniculă! Temperaturile urcă până la 35 de grade, la Iași

Toamna începe să semene tot mai mult cu vara! Meteorologii au emis o atenționare Cod galben pentru joi, 10 septembrie, când temperaturile vor urca până la 35 de grade în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în nord-estul Moldovei, la Iași.

Atenționarea este valabilă joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00, iar printre zonele vizate se află sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

În intervalul menționat sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai mari valori sunt așteptate în sudul Banatului, unde meteorologii avertizează că se poate instala canicula.

Pentru Moldova, avertizarea vine într-un moment în care temperaturile sunt neobișnuit de ridicate pentru începutul toamnei. Județele din nord-est intră astfel pe lista zonelor în care mercurul din termometre va urca puternic în orele amiezii.

Căldura continuă și vineri

Valul de căldură nu se încheie joi. Meteorologii au emis o a doua atenționare Cod galben, valabilă vineri, 11 septembrie, între orele 12:00 și 18:00.

De această dată sunt vizate Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei și mai multe zone din Transilvania.

Temperaturile maxime se vor situa din nou între 30 și 35 de grade, iar în județele Arad și Olt sunt prognozate cele mai ridicate valori. Aici, local, va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă apariția disconfortului termic.

Practic, România traversează două zile cu temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă. Joi, nord-estul Moldovei intră sub Cod galben, iar vremea de vară își prelungește dominația chiar și după începutul oficial al toamnei.

Meteorologii recomandă populației să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare în intervalul de vârf al temperaturilor și să acorde o atenție deosebită hidratării.