* „Regina” și „Regalis", două parfumuri inspirate de istoria și identitatea Iașului, sunt lansate în cadrul proiectului Balul de la Castel * produsele au fost realizate de un producător român și vor completa oferta de suveniruri a Complexului Muzeal Național „Moldova”

Palatul Culturii din Iași își transformă istoria și identitatea într-o experiență olfactivă. Două parfumuri, unul feminin și unul masculin, inspirate de atmosfera orașului și de patrimoniul său cultural, sunt lansate sâmbătă, 26 septembrie, în cadrul proiectului Balul de la Castel. Regina – The Key of Grace și Regalis – The Key of Memory sunt realizate de Matca, un producător român fondat de ieșeni stabiliți la Sibiu.

Parfumul Iașului, transformat într-un produs de patrimoniu

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași își extinde gama de produse dedicate publicului, după seriile speciale de suveniruri realizate pentru expozițiile „Klimt la Palat” și „Dürer. Apocalipsa”. Noua inițiativă aduce în prim-plan două creații olfactive concepute special pentru Palatul Culturii, care îmbină elemente ale identității locale cu parfumeria contemporană.

Managerul instituției, Alexandru Constantin Chituță, explică faptul că dezvoltarea produselor de brand reprezintă o direcție prin care muzeul își propune să atragă atât turiștii, cât și publicul ieșean.

„Am dorit să îmbunătățim partea de marketing și produsele de brand al Palatului Culturii și al Iașului. În această toamnă vom veni cu multe surprize, nu doar expoziționale și de cercetare, cât și de marketing. Inspirat din istoria, farmecul, parfumul și culorile Iașului, prietenii de la Matca, colaboratorii noștri, ieșeni stabiliți la Sibiu, au realizat două produse de parfum pentru bărbați și femei. Cred că este important să ne îmbogățim spectrul de produse aflate în shop-urile muzeului și cred că nu doar turiștii, dar și ieșenii pot veni la muzeu și pentru a putea găsi, cu diferite ocazii, cadouri inedite. Marile muzee care au o activitate deosebit de importantă în această latură a marketingului au diferite produse de la bijuterii handmade la replici de porțelan, parfum, săpunuri, obiecte de decor”, a declarat Alexandru Constantin Chituță.

Regina, parfumul feminin cu note de tei și cireș

Regina – The Key of Grace este conceput ca o expresie a eleganței și a memoriei afective. Compoziția reunește flori albe, cireș, accente de piele și ambră, pe un fond lemnos și balsamic.

Un element distinctiv îl reprezintă nota discretă de tei, care trimite la identitatea Iașului și la atmosfera orașului.

Potrivit producătorului Matca, parfumul propune o eleganță care nu depinde de timp sau de statut, ci de felul în care o prezență rămâne în memorie. Este o creație feminină, cu un caracter bogat, în care luminozitatea și căldura se întâlnesc într-o compoziție echilibrată.

Regalis, un parfum masculin inspirat de memorie și istorie

Cel de-al doilea parfum, Regalis – The Key of Memory, explorează o direcție olfactivă diferită, construită în jurul lemnului și al contrastului dintre prospețime și căldură.

Compoziția include vetiver, patchouli, Akigalawood și balsam de brad, susținute de ambroxan și acorduri lemnoase. Accentele de piele și condimente completează caracterul parfumului.

Producătorul îl descrie drept o creație care evocă eleganța discretă a unui spațiu în care istoria continuă să fie prezentă. Regalis propune astfel o interpretare olfactivă a memoriei, a continuității și a transformărilor pe care timpul le aduce patrimoniului cultural.

Prin lansarea celor două parfumuri, Palatul Culturii din Iași își extinde identitatea dincolo de spațiul expozițional. Regina și Regalis devin parte a unei game de produse prin care instituția încearcă să transforme patrimoniul într-o experiență care poate fi păstrată și după încheierea vizitei la muzeu.

Maura ANGHEL