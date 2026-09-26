Benzina se scumpește din nou! Cât a ajuns să coste litrul la Iași și în marile orașe din România

Șoferii primesc o nouă veste proastă la pompă! Benzina s-a scumpit din nou sâmbătă, 26 septembrie 2026, însă majorarea nu a fost aplicată de toate marile rețele. La Rompetrol, prețul benzinei standard a crescut cu 8 bani pe litru, până la 10,13 lei în București.

În rest, prețurile minime din marile orașe au rămas, în linii mari, la nivelul zilei de vineri.

La Iași, benzina standard pornește de la 9,99 lei/litru, iar motorina de la 10,91 lei/litru .

Aceleași prețuri minime sunt întâlnite și în Constanța. În Cluj-Napoca, benzina poate fi cumpărată de la 9,93 lei/litru, iar motorina de la 10,89 lei. La Timișoara, benzina pornește de la 9,97 lei, iar motorina de la 10,88 lei.

În București, benzina standard se vinde între 9,99 și 10,13 lei/litru. Petrom și Socar au cel mai mic preț, de 9,99 lei, în timp ce Rompetrol a ajuns la 10,13 lei. MOL, OMV și Lukoil afișează 10,05 lei/litru.

La motorină, diferențele sunt mai mici. În Capitală, litrul costă între 10,91 și 10,99 lei. Petrom și unele stații Socar au cel mai mic tarif, în timp ce Lukoil ajunge la 10,99 lei.

Benzina trece de 10 lei la unele stații

Scumpirea de la Rompetrol vine după mai multe zile în care prețurile carburanților au fost urmărite atent de șoferi. Chiar dacă diferența pare mică la un singur litru, la un rezervor plin ea se poate transforma într-o sumă vizibilă în nota de plată.

La nivel național, cel mai ieftin litru de benzină era sâmbătă 9,87 lei, la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. Pentru motorină, minimul național era de 10,75 lei/litru, la aceeași stație.

În cazul motorinei, Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea cu 25% a accizei este menținută până la sfârșitul lunii septembrie.

Prețurile rămân însă dinamice și pot diferi chiar între stații ale aceleiași rețele. Pentru șoferii din Iași, diferența de câțiva bani pe litru poate conta mai ales la alimentările de zeci de litri, motiv pentru care tariful trebuie verificat înainte de oprirea la pompă.