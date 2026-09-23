Spitalul Clinic de Recuperare din Iași va produce și stoca energie solară!

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași va putea produce și stoca energie electrică din surse regenerabile, după ce Consiliul Local al Municipiului Iași a aprobat miercuri, 23 septembrie 2026, indicatorii tehnico-economici pentru un proiect destinat autoconsumului unității medicale.

Proiectul prevede construirea unei capacități fotovoltaice cu sistem de stocare a energiei, investiția urmând să fie depusă pentru finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Apelul de proiecte se deschide pe 28 septembrie 2026.

Panouri fotovoltaice și baterii de stocare pe clădirea spitalului

Sistemul energetic va fi amplasat pe terasele necirculabile ale Spitalului Clinic de Recuperare și va include panouri fotovoltaice și unități moderne de stocare.

Capacitatea instalată a centralei fotovoltaice va fi de 0,210 MW, în timp ce sistemul de stocare va avea o capacitate de 0,464 MWh.

Energia produsă va fi destinată în principal consumului propriu al spitalului, cu accent pe spațiile în care continuitatea alimentării cu energie este esențială pentru desfășurarea activității medicale.

Printre zonele care vor beneficia de energia produsă se numără Blocul Operator ORL, Blocul Operator Ortopedie, Unitatea de Transfuzie Sanguină, Sterilizarea Centrală, Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorul de Radiologie și Imagistică.

Investiția este importantă în condițiile în care Spitalul Clinic de Recuperare are 530 de paturi, iar activitatea medicală presupune utilizarea permanentă a numeroase echipamente și instalații cu un consum semnificativ de energie electrică.

Peste 2 milioane de lei pentru noul sistem energetic

Valoarea totală a proiectului este de 2.055.595,74 lei. Din această sumă, 1.179.677,94 lei reprezintă grantul nerambursabil solicitat prin Fondul pentru Modernizare, în timp ce contribuția spitalului este de 875.917,79 lei.

Noua investiție vine după lucrările de anvelopare termică și eficientizare energetică realizate în ultimii ani la Spitalul Clinic de Recuperare, cu finanțare europeană și locală.

Prin instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemului de stocare, unitatea medicală își propune să își reducă dependența de energia cumpărată din rețea și să diminueze costurile asociate consumului de electricitate.

Un obiectiv important al proiectului este asigurarea unei surse proprii de energie pentru zonele în care funcționarea neîntreruptă a echipamentelor este esențială pentru activitatea medicală.

Proiectul urmează să fie depus pentru finanțare odată cu deschiderea apelului din 28 septembrie, iar dacă va fi aprobat, Spitalul Clinic de Recuperare va face un nou pas spre reducerea consumului de energie din surse convenționale și creșterea eficienței energetice a unității medicale. Nicoleta ZANCU