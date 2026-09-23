* Gabriel Andronache revine în atenția cititorilor cu un roman despre fragilitate, pierdere și limitele vindecării * volumul, apărut la Editura Revistei TIMPUL, va fi lansat joi, 24 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, în prezența scriitorilor Liviu Antonesei și Liviu Apetroaie

O experiență personală a suferinței devine punctul de plecare al unui nou roman semnat de Gabriel Andronache. „Paliativ”, apărut la Editura Revistei TIMPUL, va fi prezentat publicului ieșean joi, 24 septembrie 2026, de la ora 17:00, în Sala „B. P. Hașdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Evenimentul îi aduce alături de autor pe scriitorii Liviu Antonesei și Liviu Apetroaie.

Noua carte marchează revenirea lui Gabriel Andronache la roman după nouă ani de la apariția volumului „Halda de steril”. De această dată, proza pornește dintr-o experiență directă a durerii și pune în discuție raportul dintre suferința individuală, responsabilitatea față de celălalt și limitele alegerilor pe care le mai poate face omul în situații extreme.

„Paliativ”, o carte despre ceea ce rămâne atunci când vindecarea nu mai este posibilă

Titlul romanului trimite la un teritoriu în care medicina, fragilitatea umană și relațiile dintre oameni se întâlnesc. Îngrijirea paliativă nu urmărește exclusiv vindecarea, ci și ameliorarea suferinței și păstrarea calității vieții.

În plan literar, Gabriel Andronache folosește această realitate pentru a explora singurătatea, pierderea, memoria și nevoia de sens. Romanul are la origine propria confruntare a autorului cu suferința. Experiența personală devine însă punctul de plecare al unei reflecții mai ample asupra felului în care oamenii reacționează în fața durerii celuilalt. Cartea aduce în discuție și limitele solidarității: prezența lângă un om aflat în suferință, responsabilitatea față de acesta și diferența dintre compasiunea declarată și sprijinul concret. Dincolo de dimensiunea sa personală, „Paliativ” propune astfel o temă cu relevanță socială, într-o societate în care boala gravă, dependența de îngrijire și vulnerabilitatea sunt adesea împinse în afara conversației publice.

Gabriel Andronache revine la roman după nouă ani

Născut în 1972, la Huși, Gabriel Andronache are un parcurs profesional care reunește jurnalismul, literatura, teatrul și scenaristica. A debutat publicistic în 1991, în ziarul „Vocea Hușului”, iar între 2003 și 2009 a fost redactor al săptămânalului „Ieșeanul”. În literatură, a publicat volumul de proză scurtă „Capul de locuitor” și romanul „Ich bin ein Berliner”, ambele în 2011. Au urmat „Convorbiri cu final deschis”, apărut la Editura Junimea, și romanul „Halda de steril”, publicat în 2017 la Editura Adenium.

Activitatea sa de scenarist include colaborări pentru televiziune, teatru și cinematografie. A fost coscenarist al lungmetrajului „Berliner”, regizat de Marian Crișan, film recompensat în 2020 cu Premiul Keen Eye la Festivalul Internațional de Film de la Moscova.

Prin „Paliativ”, autorul revine la proza de ficțiune după o perioadă în care activitatea sa a continuat în special în zona scenaristicii.

Lansarea are loc cu doar patru zile înaintea unui alt eveniment artistic semnat de Gabriel Andronache. Pe 28 septembrie, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași programează premiera spectacolului-lectură „Pâine și cafea cu tine”, după un text al autorului, în regia Irinei Popescu-Boieru, la Sala Uzina cu Teatru.

Clara DIMA