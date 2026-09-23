* două autoturisme s-au ciocnit miercuri după-amiază în zona Metalurgie din Iași, pe sensul de mers către Doi Băieți * ambulanța și pompierii au intervenit, iar circulația a fost afectată

Circulație perturbată și intervenție a echipajelor de urgență, miercuri, 23 septembrie, în zona Metalurgie din Iași. Un accident în care au fost implicate două autoturisme a îngreunat traficul în cursul după-amiezii, într-un interval în care numeroși ieșeni se îndreaptă spre casă. La locul impactului au fost mobilizate echipaje medicale și pompieri.

Impact în apropierea unei treceri de pietoni

Evenimentul rutier s-a produs pe direcția către Doi Băieți, în apropierea unei treceri de pietoni. În coliziune au fost implicate un BMW și un Renault.

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 17:45, iar prezența autospecialelor de intervenție a coincis cu îngreunarea circulației pe acest sector de drum.

Zona Metalurgie este tranzitată zilnic de șoferii care se deplasează între cartierele din estul municipiului și celelalte zone ale Iașului. Producerea unui accident în intervalul aglomerat de după-amiază poate afecta inclusiv deplasarea autovehiculelor care nu au ca destinație imediată locul incidentului.

Intervenție medicală. Circumstanțele accidentului, în curs de clarificare

La fața locului au ajuns echipaje de ambulanță și pompieri, pentru evaluarea situației și acordarea asistenței necesare persoanelor implicate.

Până la această oră nu a fost comunicat un bilanț oficial al eventualelor victime. De asemenea, nu există informații confirmate privind transportarea unor persoane la spital.

Din datele disponibile nu rezultă nici care dintre conducătorii auto ar fi provocat coliziunea. Stabilirea împrejurărilor producerii accidentului intră în atribuțiile polițiștilor rutieri.

Evenimentul din Metalurgie readuce în atenție vulnerabilitatea circulației urbane în intervalele de vârf, când un singur incident poate perturba deplasarea pe o arteră importantă.