Marin Cazacu, 70 de ani și peste patru decenii pe scenă

* voloncellissimo ajunge în această seară la Iași cu cea de-a opta ediție a Turneului Național „Clasic la puterea a treia” * concertul de la Opera Națională Română începe la ora 18:30 și face parte dintr-un turneu aniversar pentru violoncelistul Marin Cazacu, care a împlinit 70 de ani pe 30 septembrie

De la Bach și Constantin Dimitrescu la Astor Piazzolla, Freddie Mercury, Coldplay și Vangelis. Violoncelul iese, în această seară, din tiparul repertoriului clasic și devine protagonistul unui concert construit să arate cât de departe poate merge un singur instrument. Ansamblul Violoncellissimo concertează pe scena Operei Naționale Române din Iași, de la ora 18:30.

Violoncellissimo ajunge la Iași în turneul aniversar din 2026

Iașul este una dintre opririle celei de-a opta ediții a Turneului Național „Clasic la puterea a treia”, proiect care a dus Violoncellissimo, în ultimii ani, atât pe marile scene din România, cât și în afara țării. Concertul este programat luni, 5 octombrie 2026, ora 18:30, în Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași. Ora este confirmată de programul oficial al instituției ieșene.

Ediția din acest an are și o miză aniversară. Marin Cazacu, fondatorul și mentorul ansamblului, a împlinit 70 de ani pe 30 septembrie, cu doar câteva zile înaintea concertului de la Iași. Turneul a început în august, cu o avanpremieră la Sinaia, și continuă până pe 23 noiembrie, ultima apariție anunțată fiind la Palazzo Barberini din Roma. În traseu figurează, între altele, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Gilău, Deva, Slobozia și București.

De la muzică clasică la „Bohemian Rhapsody”

Programul explică în bună măsură succesul formulei Violoncellissimo. Publicul nu primește o succesiune rigidă de partituri academice, ci o călătorie de la baroc și romantism până la tango, rock și muzică de film.

În repertoriul ediției 2026 apar „Dans Țărănesc” de Constantin Dimitrescu, „Poloneza de concert” de David Popper, „Oblivion” și „Libertango” de Astor Piazzolla, dar și aranjamente după „Bohemian Rhapsody” de Freddie Mercury, „Viva la Vida” de Coldplay și „Conquest of Paradise” de Vangelis. Sunt incluse și lucrări de Albinoni, Grieg, Saint-Saëns sau Mozart.

Formula este una dintre particularitățile proiectului. Violoncellissimo poate apărea în configurații de la câteva instrumente până la adevărate orchestre de violoncele. Marin Cazacu a lucrat de-a lungul timpului inclusiv cu ansambluri de 100 de violonceliști, iar actualii și foștii săi studenți formează nucleul proiectului.

Un proiect început în urmă cu peste 30 de ani

Povestea Violoncellissimo precedă cu mult actualul turneu. Marin Cazacu vorbea încă din 2021 despre un proiect început cu aproximativ trei decenii înainte, din dorința de a dezvolta creativitatea colectivă a studenților și de a apropia publicul de muzică printr-un repertoriu care să treacă fără complexe de la clasic la jazz, rock simfonic sau folclor.

Primul turneu național sub actuala formulă a avut loc în 2019, iar Violoncellissimo a ajuns ulterior pe scene internaționale importante. În palmares sunt concerte la Sala UNESCO din Paris, Expo 2020 Dubai, Washington, Bruxelles, Madrid sau Barcelona, iar în 2025 ansamblul a concertat și la Expo Osaka, în Japonia.

Istoria sa include și momente spectaculoase: în 2008, 60 de violonceliști au urcat împreună pe scena Ateneului Român, iar în 2013 și 2018 au fost organizate concerte cu câte 100 de violoncele.

Marin Cazacu, 70 de ani și peste patru decenii pe scenă

Marin Cazacu este solist concertist al Filarmonicii „George Enescu” din 1983 și profesor la Universitatea Națională de Muzică din București din 1992. A fost laureat al unor concursuri internaționale la Geneva, Markneukirchen, Leipzig, Bologna și Belgrad și a concertat în Europa, Asia și cele două Americi. Printre dirijorii cu care a colaborat se numără Ghennadi Rojdestvenski, Cristian Mandeal și Horia Andreescu.

Concertul de la Iași vine astfel într-un moment simbolic: la câteva zile după aniversarea sa de 70 de ani, Marin Cazacu revine în fața publicului alături de generațiile de violonceliști pe care le-a format.

Pentru publicul ieșean, seara propune însă ceva mai simplu decât o retrospectivă aniversară: demonstrația că 20 de violoncele pot suna, pe rând, ca o orchestră, ca o trupă de rock sau ca o singură voce.

Concertul „Clasic la puterea a treia” are loc astăzi, 5 octombrie, de la ora 18:30, la Opera Națională Română din Iași. Maura ANGHEL