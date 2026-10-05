* Centrul Județean de Excelență Iași a început cursurile pentru anul 2026–2027 * sunt organizate 59 de grupe pentru elevii capabili de performanță, după o selecție desfășurată în mai multe etape

În timp ce luni, 5 octombrie, elevii din școlile obișnuite nu au avut cursuri de Ziua Educației, pentru copiii selectați la Centrul Județean de Excelență Iași a început un nou an de pregătire. CJEX organizează în 2026–2027 59 de grupe, la discipline de la matematică, fizică și chimie până la limbi străine, istorie sau socio-umane. Aproximativ 20 de elevi pot intra într-o grupă, ceea ce duce capacitatea programului spre 1.180 de locuri.

Programul de pregătire se va desfășura până pe 23 aprilie 2027, iar cursurile sunt organizate în mai multe unități de învățământ din municipiu.

Este al XXVI-lea an consecutiv în care Centrul reunește elevi capabili de performanțe înalte și profesori selectați pentru pregătirea lor. Instituția funcționează ca unitate de educație extrașcolară a Ministerului Educației și Cercetării și este coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar.

Olimpici admiși direct, ceilalți au trecut prin selecție

Prima etapă a admiterii a fost dedicată elevilor premiați în anul școlar 2025–2026 la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Listele elevilor admiși prin această procedură au fost publicate în septembrie, pentru discipline precum astronomie, biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, matematică, limba română, engleză, franceză și socio-umane.

Elevii care nu au intrat în această categorie au trecut printr-o nouă etapă de înscriere și apoi prin selecție, între 21 septembrie și 3 octombrie. În funcție de disciplină și clasă, selecția s-a făcut prin test scris sau evaluarea portofoliului.

Pentru unele grupe concurența a început după ce o parte importantă dintre locuri fuseseră deja ocupate de olimpici. La fizică, de exemplu, grupa clasei a VII-a avea deja 16 elevi admiși în prima etapă. La biologie, situația era diferită: clasele porneau cu numai câțiva elevi admiși direct, iar restul locurilor urmau să fie stabilite prin testare.

Rezultatele testărilor au început deja să fie publicate de CJEX pentru limba și literatura română, chimie, matematică și biologie, împreună cu subiectele și baremele folosite la selecție.

CEX arată unde se produce performanța în Iași

Cele 59 de grupe nu sunt doar un program de pregătire suplimentară. Privite împreună, ele pot deveni o hartă a elevilor foarte buni din județ.

Acolo se vede cine ajunge la matematică de performanță încă din clasele mici, cine continuă spre fizică și chimie, unde apar viitorii olimpici la limbi străine, istorie sau științe sociale și, mai ales, din ce școli provin.

Centrul își definește oficial misiunea prin dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, printr-o ofertă educațională adaptată potențialului lor.

Dincolo de formularea instituțională, însă, există o realitate simplă: în fiecare săptămână, aproape 60 de grupe vor aduna într-un singur sistem o parte dintre cei mai performanți elevi ai Iașului.

Iar după încheierea selecției din aceste zile, întrebarea nu mai este doar cine a intrat la CEX, ci și de unde vin copiii care formează vârful școlar al Iașului în 2026.

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