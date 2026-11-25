Polițiștii rutieri au ieșit la vânătoare de abateri în traficul din Iași, iar bilanțul acțiunilor arată cât de departe sunt unii participanți la trafic de respectarea regulilor. Intersecții blocate în plină aglomerație, claxoane folosite fără motiv și pietoni care traversează neregulamentar au intrat în vizorul agenților.

Pe 24 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier Iași au organizat controale pentru depistarea șoferilor care blochează intersecțiile, folosesc abuziv avertizorul sonor sau adoptă un comportament agresiv la volan. Au fost efectuate 37 de testări alcoolscopice și aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.018 lei.

Printre abaterile constatate s-au numărat un caz de folosire abuzivă a claxonului, două încălcări ale regulilor de către pietoni, trei abateri comise de bicicliști și patru situații în care șoferii au pătruns în intersecții semaforizate fără posibilitatea de a le elibera, blocând astfel circulația. Restul sancțiunilor au vizat alte nereguli rutiere.

Un exemplu concret vine de pe bulevardul Socola. O femeie de 43 de ani a intrat cu mașina într-o intersecție semaforizată, însă aglomerația a prins-o în interiorul acesteia. Autoturismul a rămas imobilizat, iar circulația celorlalți participanți la trafic a fost împiedicată. Șoferița a fost sancționată conform legislației rutiere.

Pietonii, luați și ei la verificări

Tot pe 24 noiembrie, polițiștii au desfășurat o acțiune separată pentru combaterea accidentelor provocate de indisciplina pietonilor. Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, dintre care opt pentru traversări sau alte încălcări ale regulilor de circulație de către pietoni.

Agenții le reamintesc pietonilor să traverseze numai prin locurile permise, să respecte semafoarele și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. De asemenea, deplasarea trebuie făcută pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe acostamentul din partea stângă a drumului. Telefonul mobil nu trebuie să le distragă atenția în timpul traversării, iar vizibilitatea este esențială, mai ales în condiții de lumină redusă.

Mesajul polițiștilor este clar: intersecțiile nu sunt locuri de staționare, claxonul nu ține loc de răbdare, iar traversarea neregulamentară poate avea consecințe dramatice. Într-un trafic tot mai aglomerat, o singură clipă de neatenție poate provoca un accident.

Andrei TURCU