Lucrările de modernizare și retehnologizare a Depoului Dacia din Iași au trecut de praguri importante la mai multe componente, iar cea mai avansată construcție este hala destinată garării tramvaielor, unde structura metalică este montată în proporție de 97%. Investiția, estimată inițial la un nivel mult mai redus, are acum un deviz general de 417,5 milioane de lei fără TVA, cu aproximativ 69% peste valoarea din 2023.

Potrivit actualizării transmise de constructorul Conest SA, fundația și infrastructura halei C2 sunt finalizate integral. Clădirea va avea 41 de locuri pentru tramvaie. În paralel, la hala C1, destinată întreținerii și reparării tramvaielor, fundația este realizată în proporție de 80%, iar canalele tehnice au ajuns la 65%. Hala C3, pentru autobuze electrice, are fundația executată tot în proporție de 80%.

Noul depou va funcționa ca un hub de transport electric

Progrese sunt raportate și la lucrările conexe: infrastructura podului peste pârâul Rediu este finalizată, suprastructura a ajuns la 50%, iar pe strada Strămoșilor canalizarea menajeră este realizată în proporție de 90%, cea pluvială în proporție de 80%.

Noul depou va funcționa ca un hub de transport electric, cu o capacitate de 46 de tramvaie și 62 de autobuze electrice. Complexul va include hale de garare, întreținere și reparații, spații tehnice și administrative, dar și un sistem fotovoltaic de 900 kW și o pompă de căldură de 120 kW.

Contractul de proiectare și execuție, semnat în iunie 2025 de asocierea Conest SA – Mari Vila Com, are o valoare de aproximativ 300 de milioane de lei, TVA inclus, și o durată de 24 de luni. Lucrările au început în primăvara lui 2026, iar termenul de finalizare indicat public este noiembrie 2027.

Devizul general a crescut însă de la aproximativ 247 de milioane de lei fără TVA, în 2023, la 417,5 milioane de lei fără TVA, în iulie 2026. Cele două valori nu reprezintă costul contractului atribuit constructorului, ci valoarea întregului obiectiv de investiții. Finanțarea infrastructurii este susținută inclusiv printr-un împrumut BERD de aproximativ 50 de milioane de euro.

Daniel BACIU