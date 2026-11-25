Un control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență scoate la iveală o problemă importantă în administrarea sistemului de termoficare al Iașului. Contractul prin care Termo Service SA asigură managementul serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice nu prevedea explicit responsabilitățile părților în domeniul apărării împotriva incendiilor. Acum, Primăria vrea să repare această lacună printr-un nou act adițional, al patrulea la contractul încheiat în 2021.

Documentul ajunge pe masa Consiliului Local după ce inspectorii ISU „Mihail Sturdza” au efectuat un control la sediul Primăriei Iași, în perioada 26-30 octombrie 2026. În procesul-verbal întocmit în urma verificărilor, autoritățile au constatat că acordul dintre municipalitate și Termo Service nu stabilește în mod expres cine răspunde pentru apărarea împotriva incendiilor. O obligație prevăzută clar de Legea nr. 307/2006.

Redistribuirea responsabilităților

În aceste condiții, Primăria propune o redistribuire explicită a responsabilităților, iar Termo Service va primi o listă consistentă de atribuții privind prevenirea incendiilor la CET I Iași și CET II Holboca.

Societatea va trebui să întocmească și să actualizeze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, să inventarieze mijloacele de stingere, să urmărească termenele de verificare și reîncărcare a stingătoarelor, să elaboreze planurile de evacuare și intervenție și să organizeze activitățile de prevenire la locurile de muncă.

Mai mult, angajații vor trebui instruiți și testați periodic, iar Termo Service va efectua verificări tehnice pentru identificarea deficiențelor și va informa municipalitatea despre neregulile constatate. Societatea va participa inclusiv la controalele ISU și la exercițiile de intervenție organizate de autoritățile competente.

Primăria nu scapă de responsabilități

Municipalitatea își asumă elaborarea și actualizarea documentației necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, asigurarea fondurilor pentru stingătoare și verificarea instalațiilor, precum și finanțarea instruirii personalului de la cele două centrale. Tot Primăria va trebui să elaboreze un plan de măsuri pentru eficientizarea activității de apărare împotriva incendiilor și să urmărească punerea acestuia în aplicare.

Contractul de asociere dintre Municipiul Iași și Termo Service SA a fost încheiat la 9 iulie 2021, după preluarea serviciului de termoficare de la Veolia Energie Iași. Înțelegerea avea caracter tranzitoriu, fiind valabilă până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii cu un nou operator. De atunci, documentul a fost modificat de trei ori, prin acte adiționale aprobate de Consiliul Local în 2024 și 2025.

Acum, după controlul ISU, municipalitatea vine cu actul adițional nr. 4, prin care încearcă să stabilească fără echivoc cine se ocupă de prevenirea și combaterea incendiilor în infrastructura de termoficare.

Rămâne însă un detaliu esențial: documentația prezentată nu indică dacă inspectorii ISU au constatat și alte nereguli concrete privind securitatea la incendiu, ci doar lipsa delimitării explicite a responsabilităților în contract.

Proiectul de hotărâre urmează să fie analizat și votat de consilierii locali ieșeni.

Carmen DEACONU