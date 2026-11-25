Finalul repartiţiei pentru Rezidenţiat 2026 a adus ultimele schimbări în clasamentul locurilor disponibile la UMF Iaşi. Marţi, la ora 16:00, în centrul universitar ieşean mai erau libere opt locuri, în patru specialităţi chirurgicale. În mai puţin de 20 de minute, şapte dintre acestea au fost ocupate. Singurele locuri care nu şi-au găsit candidat au fost cele două de la Chirurgie orală şi maxilo-facială.

Chirurgia pediatrică a avut cele mai multe locuri disponibile în acel moment, trei, însă şi acestea s-au ocupat rapid. Ultimul candidat care a ales această specialitate a avut 619 puncte şi s-a clasat pe poziţia 5.174. La Chirurgie toracică, ultimul loc a fost ocupat cu 612 puncte, în timp ce la Chirurgie vasculară alegerea a fost făcută de candidatul de pe poziţia 5.180, cu 613 puncte.

În schimb, Chirurgia orală şi maxilo-facială a rămas cu două locuri neocupate până la momentul redactării. Este una dintre puţinele situaţii în care, la finalul repartiţiei, au mai existat opţiuni disponibile în centrul universitar ieşean.

În total, pentru sesiunea din acest an, Iaşul a avut 705 locuri şi nouă posturi. Dintre acestea, 613 au fost la Medicină, 63 la Medicină Dentară şi 29 la Farmacie. Pentru locurile scoase la concurs au optat 1.134 de candidaţi la Medicină, 338 la Medicină Dentară şi 156 la Farmacie, în total 1.626 de absolvenţi.

La nivel naţional, Rezidenţiatul din 15 noiembrie a adunat 9.969 de candidaţi, care au concurat pentru 5.217 locuri şi 266 de posturi. Repartiţia, desfăşurată pe parcursul a trei zile, a stabilit specialitatea şi centrul în care viitorii medici îşi vor începe pregătirea profesională.

Laura RADU