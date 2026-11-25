* Primăria a identificat economii de 22 de milioane de lei, bani care urmează să fie luați de la capitole unde există credite disponibile și direcționați către domeniile considerate deficitar * cea mai mare sumă, 9,17 milioane de lei, provine de la cheltuielile de personal * alte 6 milioane de lei sunt identificate la capitolul alte cheltuieli, 3 milioane la dobânzi, câte un milion la bunuri și servicii și asistență socială, iar 1,83 milioane de lei provin din transferurile între instituțiile administrației publice

Municipiul Iași pregătește o nouă mișcare de amploare cu banii publici! Bugetul orașului pentru 2026 este supus unei rectificări importante, prin care zeci de milioane de lei sunt redistribuite între domenii esențiale. În timp ce unele capitole pierd finanțări consistente, altele primesc injecții de milioane, într-o operațiune financiară care vizează atât funcționarea serviciilor publice, cât și acoperirea unor cheltuieli până la finalul anului.

Una dintre cele mai importante măsuri vizează sistemul centralizat de termoficare. Direcția Tehnică și Servicii Comunitare solicită suplimentarea bugetului pentru combustibili și energie cu nu mai puțin de 44 de milioane de lei! Banii sunt necesari pentru asigurarea continuității furnizării energiei termice, inclusiv pentru achiziția gazelor naturale estimate pentru luna ianuarie 2027, când consumul prognozat este de aproximativ 88.647 MWh. Municipalitatea susține că finanțarea este esențială pentru ca sistemul să funcționeze în condiții optime.

Dar adevărata operațiune financiară se desfășoară în interiorul bugetului. După analiza execuției bugetare de la 16 noiembrie 2026, Primăria a identificat economii de 22 de milioane de lei, bani care urmează să fie luați de la capitole unde există credite disponibile și direcționați către domeniile considerate deficitare.

De unde se fac economiile și unde ajung banii

Cea mai mare sumă din economii, 9,17 milioane de lei, provine de la cheltuielile de personal. Alte 6 milioane de lei sunt identificate la capitolul alte cheltuieli, 3 milioane la dobânzi, câte un milion la bunuri și servicii și asistență socială, iar 1,83 milioane de lei provin din transferurile între instituțiile administrației publice.

Unde ajung banii? Cultura, recreerea și religia primesc 5 milioane de lei pentru bunuri și servicii, plus alte 1,6 milioane pentru transferuri. Asistența socială beneficiază de încă 4 milioane de lei, în timp ce protecția mediului primește 2 milioane. Transportul este sprijinit cu 4,36 milioane de lei, iar domeniul combustibililor și energiei primește 5 milioane pentru proiecte finanțate din fonduri europene.

Nici educația nu este ocolită de rectificare. Bugetul include suplimentări pentru transportul elevilor, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat. Numai transportul elevilor beneficiază de o suplimentare de 4,323 milioane de lei, iar drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale primesc 290.160 de lei.

Primăria introduce în buget și bani proveniți din sponsorizări

Pe lângă aceste redistribuiri, Primăria introduce în buget și bani proveniți din sponsorizări. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” primește 14.000 de lei din contracte de sponsorizare, dintre care 9.000 de lei vor merge pentru reparații curente, iar 5.000 de lei pentru premierea elevilor care obțin rezultate la olimpiade și concursuri școlare.

Alte 35.000 de lei, provenite de la companiile Iasicon și Tinervis-Luca Tradiție, sunt destinate susținerii evenimentelor organizate în cadrul Sărbătorilor Iașului 2026. Muzeul Municipal „Regina Maria” primește, la rândul său, 31.000 de lei pentru organizarea Simpozionului Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor”, ajuns la ediția a XXVIII-a.

Rectificarea urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local, în ședința de vineri. În centrul operațiunii se află însă termoficarea: 44 de milioane de lei sunt mobilizate pentru ca sistemul să funcționeze și în sezonul rece, în timp ce alte 22 de milioane sunt mutate către domeniile unde municipalitatea spune că există necesar de finanțare.

Carmen DEACONU