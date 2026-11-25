* nota 7 obținută în ultimii șase ani nu mai garantează postul pe viață

Schimbare majoră în învățământul românesc! Curtea Constituțională a României (CCR) a dat o decizie cu impact direct asupra cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată: mecanismul care le permitea să obțină un post pe perioadă nedeterminată pe baza unei note de minimum 7 la un concurs de titularizare susținut în ultimii șase ani a fost declarat neconstituțional.

Decizia a fost luată marți, în unanimitate, judecătorii CCR constatând că prevederile articolului 253 alineatul (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în forma introdusă prin OUG nr. 16/2014, încalcă prevederile Constituției.

Practic, legea permitea unor profesori angajați temporar să obțină titularizarea în unitatea în care lucrau, fără să mai treacă prin concursul general organizat potrivit regulilor aplicabile celorlalți candidați. Era suficientă o notă de cel puțin 7 obținută la un concurs din ultimii șase ani și îndeplinirea condiției privind viabilitatea postului.

Judecătorii constituționali au considerat că acest mecanism crea o discriminare între profesori. Unii puteau ajunge titulari folosind rezultatele unui concurs anterior, în timp ce ceilalți erau obligați să participe la concursul general. În plus, noțiunea de „viabilitate a postului/catedrei” era considerată insuficient de clară, afectând previzibilitatea legii.

CCR a reamintit că problema fusese deja sancționată prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014. Ulterior, prin OUG nr. 16/2014, Guvernul a reluat practic același mecanism, schimbând formularea juridică, fără să elimine avantajul acordat unei categorii de profesori.

Curtea a stabilit că această soluție legislativă încălca inclusiv caracterul obligatoriu al propriilor decizii.

Hotărârea este definitivă și general obligatorie. Decizia CCR vizează mecanismul legislativ analizat și nu înseamnă că profesorii deja titulari își pierd automat posturile. Impactul concret asupra situațiilor individuale depinde de cadrul legal aplicabil. Adina MITREA