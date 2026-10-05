A apărut tulburelul! Alcool, fără permis și sute de șoferi scoși din trafic pe drumurile din Iași

Toamna vine cu tulburel, dar și cu șoferi care par să uite că alcoolul și volanul nu fac casă bună. Polițiștii rutieri din Iași au intensificat controalele pentru prevenirea accidentelor, iar bilanțul arată cât de multe pericole pot fi întâlnite pe șosele. 59 de conducători auto au fost scoși din trafic și au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă.

Iar printre cazurile descoperite în ultimele zile se află șoferi care au urcat la volan după ce au consumat alcool, dar și persoane care au condus fără să aibă permis.

Un caz care atrage atenția s-a petrecut pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași, pe 3 octombrie. Polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani. Pentru că mirosea a alcool, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest.

Rezultatul: 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, urmând ca cercetările să stabilească exact situația și alcoolemia.

Dacă în municipiu alcoolul a fost problema, într-o comună din județ polițiștii au descoperit o situație și mai gravă: un tânăr de numai 17 ani conducea un tractor agricol fără permis.

Incidentul s-a produs pe 2 octombrie, pe DC 148, în comuna Sirețel. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz a fost deschis dosar penal.

Iar la Dagâța, combinația a fost completă: alcool la volan și zero permis de conducere.

Pe 4 octombrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Miroslava au fost chemați prin 112 după ce au primit informația că o persoană aflată în stare de ebrietate conduce un autoturism pe un drum public.

La fața locului a fost identificat un tânăr de 28 de ani. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au scos la iveală și faptul că bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În timp ce toamna își face loc pe străzile Iașiului, polițiștii transmit un mesaj simplu: alcoolul, lipsa permisului și mașinile nesigure pot transforma o plimbare într-o tragedie. Iar cele 59 de permise suspendate și 38 de certificate retrase arată că filtrele din trafic nu sunt deloc de ignorat. Andrei TURCU