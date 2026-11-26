* sindicatul ameninţă cu instanţa după ce o profesoară a fost agresată de un elev cu cerinţe educaţionale speciale

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, Laviniu Lăcustă cere Ministerului Educaţiei să ia măsuri urgente pentru asigurarea profesorilor de sprijin şi respectarea efectivelor legale în clasele în care învaţă copii cu cerinţe educaţionale speciale. Solicitarea vine după ce o profesoară dintr-o şcoală din municipiul Iaşi a fost agresată fizic de un elev cu astfel de cerinţe. Sindicaliştii din preuniversitar acuză autorităţile că ignoră problemele din sistem şi anunţă că vor acţiona ministerul în instanţă.

Potrivit USLIP Iaşi, în clasa în care predă cadrul didactic sunt înscrişi 13 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, deşi efectivul legal aplicabil este de opt elevi. Sindicaliştii consideră că depăşirea numărului legal şi lipsa personalului specializat creează condiţii dificile atât pentru profesori, cât şi pentru copiii care au nevoie de sprijin individualizat. „Cum este posibil ca o asemenea situaţie să existe într-o unitate de învăţământ? Cine a aprobat depăşirea efectivului? Cine răspunde pentru faptul că un singur profesor este pus în situaţia de a gestiona o clasă cu un număr atât de mare de copii care au nevoie de atenţie individualizată, sprijin şi intervenţie specializată? Nu putem accepta ca aceste întrebări să rămână fără răspuns”, spune Lăcustă.

Liderul USLIP cere suplimentarea personalului de sprijin, pentru că deficitul de profesori de sprijin nu este o problemă izolată ci o disfuncţionalitate care afectează întregul sistem de învăţământ. „Nu copiii cu cerinţe speciale sunt problema, ci sistemul, care nu asigură resursele umane şi materiale necesare. Lipsa profesorilor de sprijin nu mai este o problemă punctuală, ci o disfuncţionalitate gravă, prezentă în întregul sistem de învăţământ”, susţine liderul USLIP Iaşi.

Reprezentanţii USLIP Iaşi anunţă că vor da în judecată Ministerul Educaţiei şi iau în calcul solicitarea unor despăgubiri morale. „USLIP Iaşi nu va mai aştepta decizii tardive şi batjocoritoare din partea decidenţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În aceste condiţii, vom acţiona în instanţă şi vom lua în calcul inclusiv solicitarea unor despăgubiri morale. Nu vom permite ca, sub pretextul economiilor bugetare, sănătatea şi siguranţa copiilor şi a cadrelor didactice să fie puse în pericol. Respectarea legii şi asigurarea condiţiilor corespunzătoare în şcoli nu reprezintă opţiuni, ci obligaţii”, spune Lăcustă.

Prin acest demers, USLIP Iaşi cere intervenţia Ministerului Educaţiei pentru respectarea numărului legal de elevi din clasele cu cerinţe educaţionale speciale şi asigurarea profesorilor de sprijin, astfel încât activitatea didactică să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice. Laura RADU