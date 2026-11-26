* Asociația „Justiție pentru Minori” Iași a lansat un avertisment dur privind abuzurile emoționale exercitate de cadrele didactice asupra elevilor * ironiile, etichetarea și ridiculizarea copiilor în fața colegilor reprezintă forme de violență psihologică * accesul la consiliere școlară rămâne o problemă, specialiștii fiind nevoiți să își împartă timpul între mai multe unități de învățământ *

Violența școlară nu înseamnă doar pumni, vânătăi și dosare penale. Uneori, agresiunea vine chiar de la catedră, sub forma unei remarci batjocoritoare, a unei comparații degradante sau a unei umilințe în fața clasei. Asociația „Justiție pentru Minori” Iași a cerut, joi, 26 noiembrie, autorităților din educație să consolideze mecanismele de protecție a copiilor împotriva abuzurilor comise de adulții cărora le-au fost încredințați.

„Umilirea unui copil în fața colegilor nu este educație, nu este disciplină și nu este o metodă pedagogică. Este o formă de violență care poate lăsa răni pe care nimeni nu le vede”, a declarat avocatul Geta Lupu, președinta Asociației „Justiție pentru Minori” Iași.

Violența din școlile ieșene, dincolo de dosarele penale

Potrivit bilanțurilor poliției, în județul Iași au fost înregistrate 109 infracțiuni în mediul școlar în 2024, iar în 2025 numărul acestora a scăzut la 83. În perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu intervalul similar din anul precedent, infracțiunile de lovire sau alte violențe s-au redus de la 26 la 14.

Cifrele reflectă însă criminalitatea sesizată, nu întreaga dimensiune a violenței școlare. Umilințele repetate, intimidarea, poreclele și comentariile degradante nu ajung întotdeauna în evidențele autorităților.

Mai dificilă devine situația atunci când agresorul este chiar adultul care evaluează copilul. Teama de consecințe asupra notelor, de marginalizare sau de ridiculizare suplimentară poate descuraja raportarea abuzurilor.

„Nu putem cere elevilor să nu se jignească, să nu discrimineze, să nu umilească și să nu exercite violență, dacă adulții care îi formează recurg la aceleași comportamente. Nu putem construi programe antibullying doar prin afișe, lecții tematice și formulare completate periodic. Copiii învață și din ceea ce văd, din modul în care profesorii tratează elevii, din felul în care sunt gestionate greșelile și din reacția instituției atunci când un copil este umilit”, a atras atenția avocatul Geta Lupu.

Un consilier școlar la peste 700 de elevi în județul Iași

Dimensiunea problemei trebuie analizată și prin prisma resurselor de care dispune sistemul educațional ieșean. La 94.610 elevi din învățământul de stat, județul Iași are 134 de consilieri școlari, ceea ce înseamnă, în medie, un specialist la 706 elevi. În anul școlar 2025–2026, nu mai puțin de 57 de consilieri își completau norma în mai multe unități de învățământ.

În mediul rural, dispersarea specialiștilor între școli complică accesul copiilor la sprijin emoțional. Consilierea presupune timp, continuitate și construirea unei relații de încredere, nu doar existența unui cabinet și a unui orar.

Asociația ieșeană a solicitat personal suficient pentru consilierea elevilor, pregătirea profesorilor în psihologia copilului, gestionarea conflictelor și identificarea timpurie a manifestărilor de anxietate, izolare și suferință emoțională.

Elevii trebuie să poată reclama abuzurile profesorilor fără teamă

Din iunie 2025, unitățile de învățământ au obligația de a implementa mecanisme de raportare anonimă a violenței, conform Ordinului Ministerului Educației nr. 4.200/2025. Inclusiv comportamentele inadecvate ale personalului școlii pot face obiectul unor asemenea sesizări.

Asociația „Justiție pentru Minori” Iași a cerut investigarea imparțială a reclamațiilor, protejarea elevilor împotriva represaliilor și o cooperare eficientă între Inspectoratul Școlar Județean, familie, DGASPC și specialiștii în sănătate mintală.

Un copil poate recupera o lecție neînvățată sau poate îndrepta o notă proastă. Refacerea încrederii în sine, după experiențe repetate de umilire, poate necesita însă ani de sprijin.

„Nu există performanță școlară care să justifice sacrificarea demnității unui copil. Nu există autoritate pedagogică ce poate legitima umilirea. Și nu există educație autentică acolo unde frica este folosită în locul respectului”, a conchis avocatul Geta Lupu, președinta Asociației „Justiție pentru Minori” Iași.

Clara DIMA