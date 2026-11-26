* cu o pensie medie de 2.676 de lei, ieșenii au șanse reduse să își finanțeze singuri bătrânețea într-un centru rezidențial privat * îngrijirea specializată poate depăși 7.000 de lei lunar * la căminul public din Bucium, costul întreținerii unui vârstnic dependent a ajuns în 2026 la 9.173 de lei pe lună

Un ieșean care suferă de Alzheimer și are nevoie de supraveghere permanentă poate consuma echivalentul pensiei sale pe aproape trei luni pentru numai 30 de zile de îngrijire specializată într-un centru privat. În septembrie 2026, pensia medie de asigurări sociale de stat în județul Iași era de 2.676 de lei, în timp ce costurile orientative ale îngrijirii rezidențiale specializate ajungeau la 6.000–7.000 de lei lunar. Diferența trebuie acoperită din economii sau din veniturile familiei. Pentru furnizorii privați, nevoia de îngrijire reprezintă o piață în care cererea este alimentată de boală, îmbătrânire și imposibilitatea multor familii de a asigura supravegherea permanentă a părinților.

Peste 50.000 de lei anual, din buzunarele copiilor

La un tarif lunar de 7.000 de lei, întreținerea unui vârstnic într-un centru privat ajunge la 84.000 de lei anual. Pensia medie ieșeană acoperă mai puțin de 40% din această sumă. Rămâne un deficit de 51.888 de lei pe an, pe care familia trebuie să îl acopere dacă beneficiarul nu dispune de alte venituri. Drama este cu atât mai mare cu cât, în septembrie 2026, numai în rândul pensionarilor din sistemul public ieșean, 32.430 de persoane beneficiau de indemnizația socială pentru pensionari. Pentru acești oameni, accesul la îngrijire rezidențială privată este practic imposibil fără sprijin financiar suplimentar.

La Bucium, costul îngrijirii ajunge la 306 lei pe zi

Dimensiunea economică a îngrijirii vârstnicilor este relevată de propriile calcule ale municipalității. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 30 aprilie 2026, costul mediu lunar de întreținere la Căminul „Sfinții Constantin și Elena” din Bucium a fost stabilit la 3.308 lei pentru beneficiarii independenți, 5.425 de lei pentru cei semidependenți și 9.173 de lei pentru persoanele dependente.

În ultima categorie, cheltuielile anuale depășesc 110.000 de lei pentru un singur beneficiar. Spre deosebire de sectorul privat, în sistemul public, costurile de întreținere nu sunt suportate integral de persoanele internate, fiind acoperite și din fonduri publice.

Îngrijirea bătrânilor, o piață de milioane de lei

În Tomești, Centrul Rezidențial „Acasă”, administrat de Fundația Izvor, figurează în evidențele publicate de Patronatul Furnizorilor Privați de Servicii Sociale cu o capacitate de 68 de locuri. În județ există și alți furnizori privați, inclusiv organizații nonprofit și congregații religioase.

Dimensiunea financiară a activității poate fi ilustrată printr-un calcul simplu. Un centru cu 30 de beneficiari, la un tarif ipotetic de 5.000 de lei lunar, ar încasa, la ocupare integrală, 1,8 milioane de lei anual. Evident, încasările nu reprezintă profitul furnizorului.

Într-o piață în care beneficiarii pot fi persoane imobilizate, cu demență sau incapabile să reclame eventuale abuzuri, transparența devine esențială. O familie care plătește anual echivalentul prețului unei mașini noi pentru îngrijirea unui părinte trebuie să știe nu doar cum arată camera acestuia, ci și cine îl supraveghează noaptea, cine îi administrează medicamentele și cât de des este verificată calitatea serviciilor.

Dan DIMA