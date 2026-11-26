Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026, a fost programat să se desfășoare pe parcursul a aproape patru luni, cu finalizarea procedurilor de numire până la jumătatea lunii decembrie.

Calendarul a debutat pe 17 august, odată cu anunțarea posturilor vacante, iar în septembrie au fost constituite comisiile de organizare și monitorizare și au început înscrierile, programate între 14 septembrie și 2 octombrie. Verificarea dosarelor s-a încheiat pe 9 octombrie, după soluționarea eventualelor neconformități.

Proba de evaluare a competențelor a avut loc pe 13 octombrie, iar proba scrisă a fost programată pe 20 octombrie, ambele urmate de perioade de contestații și afișarea rezultatelor finale. Ulterior, proiectele manageriale și planurile de acțiune au intrat în etapa evaluării administrative, desfășurată în a doua jumătate a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Interviurile se desfășoară în perioada 12-27 noiembrie, contestațiile fiind soluționate până pe 7 decembrie.

Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie, urmate de exprimarea opțiunilor candidaților admiși, validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe 11 decembrie, și emiterea deciziilor de numire până la 16 decembrie.

Noii directori și directori adjuncți urmează să-și preia funcțiile începând cu 1 ianuarie 2027.

Iată clasamentul după ultima probă, cea a interviului, care s-a terminat miercuri, 25 noiembrie 2026:

1 MANEA E. Sabina Elvira Maria Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director 10.00 ADMIS

2 0b652e83 Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director 10.00 ADMIS

3 161337c6 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director 10.00 ADMIS

4 221f90a5 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS

5 35830592 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director 10.00 ADMIS

6 40f58d2e Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS

7 432606ae Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director 10.00 ADMIS

8 6d65f240 Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași Director 10.00 ADMIS

9 75ed0b40 Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria Director 10.00 ADMIS

10 8e3548c7 Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași Director 10.00 ADMIS

11 c466f70e Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director 10.00 ADMIS

12 e68f9ecf Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director 10.00 ADMIS

13 f24bec45 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS

14 c4fe9a92 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani Director 10.00 ADMIS

15 c0f03516 Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu Director 10.00 ADMIS

16 79cc18f3 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS

17 4e121cb4 Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director 10.00 ADMIS

18 ab703dfc Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași Director 10.00 ADMIS

19 15405ad8 Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Hârlău Director 10.00 ADMIS

20 b84c6873 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director 10.00 ADMIS

21 8d24575e Școala Gimnazială Specială, Pașcani Director 10.00 ADMIS

22 2f08df64 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director 9.98 ADMIS

23 fbdbde64 Liceul Tehnologic, Hârlău Director 9.98 ADMIS

24 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 9.96 ADMIS

25 31c7e1a2 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 9.96 ADMIS

26 17ea6cdc Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași Director adjunct 9.95 ADMIS

27 0492c6c9 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 9.94 ADMIS

28 401c4d45 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director adjunct 9.94 ADMIS

29 445ce8da Școala Gimnazială, Heleșteni Director 9.94 ADMIS

30 a14fd9cc Școala Gimnazială, Sirețel Director 9.94 ADMIS

31 7a13d1b7 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director 9.92 ADMIS

32 e171128e Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iași Director 9.92 ADMIS

33 df5d5abd Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director 9.92 ADMIS

34 04ae412d Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 9.92 ADMIS

35 4054bee9 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director 9.92 ADMIS

36 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 9.90 ADMIS

37 c0f9df8a Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director adjunct 9.90 ADMIS

38 efaa88ec Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași Director 9.90 ADMIS

39 a3a1d589 Grădinița cu Program Prelungit, Hârlău Director 9.90 ADMIS

40 eaceb302 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia Director 9.90 ADMIS

41 ae6202ff Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași Director 9.90 ADMIS

42 ca254044 Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 9.90 ADMIS

43 679e1253 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director 9.90 ADMIS

44 0497fb68 Școala Gimnazială, Prisăcani Director 9.90 ADMIS

45 2f1a0698 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director 9.88 ADMIS

46 99ac237b Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu Director adjunct 9.88 ADMIS

47 f36e205a Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.88 ADMIS

48 fec36c9f Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director adjunct 9.88 ADMIS

49 f7a1ddeb Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director adjunct 1 9.87 ADMIS

50 1503f6c4 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director 9.86 ADMIS

51 b2d46a7d Liceul Tehnologic, Dagâța Director 9.85 ADMIS

52 133d0c17 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 9.84 ADMIS

53 31c7e1a2 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.84 ADMIS

54 2c6580fc Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director adjunct 9.84 ADMIS

55 c3c025e2 Școala Gimnazială, Horlești Director 9.84 ADMIS

56 Blagoci V. Angelica Școala Gimnazială, Stolniceni-Prăjescu Director 9.83 ADMIS

57 053aa06f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director 9.82 ADMIS

58 83dbda77 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct 9.82 ADMIS

59 bd033587 Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii Director 9.82 ADMIS

60 e3d59ec1 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director 9.82 ADMIS

61 e59fa983 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 9.81 ADMIS

62 0226ac40 Școala Profesională, Coarnele Caprei Director 9.80 ADMIS

63 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 9.80 ADMIS

64 3e247be7 Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director adjunct 9.80 ADMIS

65 a07e91aa Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director adjunct 9.80 ADMIS

66 0843560d Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director 9.80 ADMIS

67 145e1d85 Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director adjunct 9.80 ADMIS

68 ca0ba6a5 Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director 9.80 ADMIS

69 d33d1abe Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.80 ADMIS

70 SURDU M. LAURA MARIANA Școala Gimnazială, Tătăruși Director 9.78 ADMIS

71 fe95e8b6 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director adjunct 9.78 ADMIS

72 3b71d9ed Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct 9.78 ADMIS

73 7f0d5e0d Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director 9.78 ADMIS

74 0c78f6d1 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Vânători Director 9.78 ADMIS

75 93acfccf Școala Gimnazială, Rediu - Com. Rediu Director 9.76 ADMIS

76 94c164a1 Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 1 9.75 ADMIS

77 GAVRILUȚ N. GABRIEL Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director 9.74 ADMIS

78 20217bd9 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS

79 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.74 ADMIS

80 3f947514 Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS

81 59901542 Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS

82 36f3521c Școala Gimnazială „Veniamin Costachi”, Sinești Director adjunct 9.74 ADMIS

83 725f06ea Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director adjunct 9.73 ADMIS

84 de229ddd Liceul Tehnologic Nr. 41, Iași Director 9.72 ADMIS

85 e33c7877 Școala Gimnazială, Popricani Director 9.72 ADMIS

86 09ccdf9a Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director 9.72 ADMIS

87 9223af7a Școala Gimnazială, Bârnova Director 9.72 ADMIS

88 fa00248e Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași Director 9.72 ADMIS

89 7e1e1947 Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director adjunct 9.72 ADMIS

90 bfdd3f3f Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 2 9.71 ADMIS

91 dcd76e93 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Iași Director 9.70 ADMIS

92 f1caacae Școala Gimnazială „Costache Antoniu”, Țigănași Director adjunct 9.70 ADMIS

93 41716ee5 Școala Gimnazială, Gropnița Director 9.69 ADMIS

94 473b81c6 Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei Director adjunct 2 9.69 ADMIS

95 766c665c Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 2 9.68 ADMIS

96 a7523dde Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director 9.68 ADMIS

97 dff05df2 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director 9.68 ADMIS

98 6040cfec Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu”, Andrieșeni Director 9.68 ADMIS

99 c924658a Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 3 9.67 ADMIS

100 725f06ea Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director 9.66 ADMIS

101 185df283 Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director adjunct 9.65 ADMIS

102 6f27fde1 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director adjunct 9.64 ADMIS

103 80825b8b Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 9.64 ADMIS

104 f129c614 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director adjunct 2 9.64 ADMIS

105 b1667d84 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 9.62 ADMIS

106 8afec508 Școala Gimnazială, Grozești Director 9.62 ADMIS

107 9f677065 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dobrovăț Director 9.61 ADMIS

108 1589aeb1 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director 9.60 ADMIS

109 45ac8802 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 9.60 ADMIS

110 da3ed286 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.60 ADMIS

111 8803f10f Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director 9.60 ADMIS

112 9ea110a5 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director 9.60 ADMIS

113 3227e642 Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Românești Director 9.60 ADMIS

114 41ab0dc0 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.59 ADMIS

115 9dfd2801 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.58 ADMIS

116 fa37d4ae Școala Gimnazială, Cristești - Com. Cristești Director 9.58 ADMIS

117 31c72cbc Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director adjunct 9.57 ADMIS

118 1b70ec03 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.56 ADMIS

119 22e46419 Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS

120 eba79041 Școala Gimnazială, Mădârjac Director 9.56 ADMIS

121 00b21a93 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS

122 9ee9ade8 Colegiul Național, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS

123 7e1e1947 Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 9.56 ADMIS

124 56d66206 Școala Gimnazială, Golăiești Director 9.55 ADMIS

125 43a3507c Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director 9.54 ADMIS

126 473b9456 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director adjunct 9.54 ADMIS

127 87624ea6 Școala Gimnazială „Petru Anghel”, Probota Director 9.54 ADMIS

128 e6dac402 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct 9.54 ADMIS

129 3d73e9df Școala Gimnazială, Butea Director 9.54 ADMIS

130 00b21a93 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.52 ADMIS

131 1d4e5fa0 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița Director 9.52 ADMIS

132 IFTIME C. ALIDAELENA Școala Gimnazială, Oțeleni Director 9.50 ADMIS

133 752a0242 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 9.50 ADMIS

134 78861c14 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct 9.50 ADMIS

135 82919cc7 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct 9.50 ADMIS

136 94a2a34a Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 2 9.50 ADMIS

137 c637947f Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director 9.50 ADMIS

138 ec60667f Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani Director 9.50 ADMIS

139 1ee65c0f Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director adjunct 9.49 ADMIS

140 361fe6fa Școala Gimnazială, Lețcani Director 9.48 ADMIS

141 ff234587 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director adjunct 9.48 ADMIS

142 097fbc3a Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.46 ADMIS

143 c616b10d Școala Gimnazială, Grajduri Director 9.46 ADMIS

144 1ad7bc31 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director adjunct 9.46 ADMIS

145 ENEA A. SERGIU CONSTANTIN Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.44 ADMIS

146 dde3e6b4 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.44 ADMIS

147 5b260f91 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director adjunct 9.42 ADMIS

148 5e97b2bc Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director adjunct 3 9.42 ADMIS

149 fec36c9f Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 9.42 ADMIS

150 daee5acf Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director adjunct 9.40 ADMIS

151 919d0386 Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani Director 9.40 ADMIS

152 7b7db895 Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 1 9.38 ADMIS

153 e48b6521 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești Director 9.38 ADMIS

154 a826614b Liceul Teoretic Waldorf, Iași Director 9.37 ADMIS

155 MITITELU D. MIHAELA Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Iași Director adjunct 9.36 ADMIS

156 4b10b62d Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.36 ADMIS

157 d90aa84e Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct 9.36 ADMIS

158 5afe972e Școala Gimnazială, Șcheia Director 9.35 ADMIS

159 PLEȘCUȚĂ N. Maria Ionela Școala Gimnazială, Deleni Director 9.33 ADMIS

160 c2ead94a Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director 9.33 ADMIS

161 Iurciuc P. Ilie Liceul Tehnologic, Lungani Director adjunct 9.32 ADMIS

162 470c9eff Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 9.31 ADMIS

163 106929be Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.30 ADMIS

164 11b704cd Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești Director adjunct 9.30 ADMIS

165 aa884a34 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director 9.30 ADMIS

166 f6d018e7 Școala Gimnazială, Bălțați Director 9.30 ADMIS

167 09671379 Școala Gimnazială „Ion Haulică”, Ipatele Director 9.29 ADMIS

168 a176fbc4 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 9.28 ADMIS

169 a6d9f2b2 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.28 ADMIS

170 dc912faf Școala Primară „Gheorghe Asachi”, Iași Director adjunct 9.28 ADMIS

171 6c84c4c0 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cotnari Director adjunct 9.27 ADMIS

172 bd56d048 Școala Gimnazială Nr. 1, Domnița Director 9.24 ADMIS

173 6343731f Colegiul Național, Iași Director 9.24 ADMIS

174 bf54f197 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director 9.24 ADMIS

175 cbc2803a Școala Gimnazială, Scobinți Director adjunct 9.22 ADMIS

176 db69cbce Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director 9.21 ADMIS

177 12bd41e0 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director 9.20 ADMIS

178 41e41f90 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 9.18 ADMIS

179 15d0e30e Școala Gimnazială, Crucea Director 9.18 ADMIS

180 Iacob G. Constantin-Cosmin Școala Gimnazială, Crucea Director adjunct 9.16 ADMIS

181 ef20a7e5 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director adjunct 9.16 ADMIS

182 9dfd2801 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.14 ADMIS

183 4763e5f7 Liceul Tehnologic, Vlădeni Director 9.12 ADMIS

184 acdc9d23 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.12 ADMIS

185 a400178f Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos Director 9.08 ADMIS

186 809d9a53 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 9.06 ADMIS

187 36f21c35 Școala Gimnazială, Dumești Director 9.05 ADMIS

188 88f0d4f1 Școala Gimnazială, Deleni Director adjunct 2 9.03 ADMIS

189 4b10b62d Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.02 ADMIS

190 Râmbu R. Cristina Emanuela Școala Gimnazială, Costuleni Director 9.00 ADMIS

191 39ea344b Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 9.00 ADMIS

192 d2da1afa Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director adjunct 9.00 ADMIS

193 58e0b45f Școala Gimnazială, Tansa Director 9.00 ADMIS

194 2bb889b5 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 8.96 ADMIS

195 41e41f90 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 8.93 ADMIS

196 160b171f Liceul Tehnologic, Lungani Director 8.90 ADMIS

197 d29938f0 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 8.84 ADMIS

198 c09a50b1 Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 8.80 ADMIS

199 daee5acf Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.79 ADMIS

200 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 8.78 ADMIS

201 5b260f91 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director 8.78 ADMIS

202 84038e2e Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 8.78 ADMIS

203 6cd8950f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.76 ADMIS

204 acdc9d23 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 8.72 ADMIS

205 7b721259 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 8.72 ADMIS

206 14919263 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director adjunct 8.69 ADMIS

207 12bd41e0 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director adjunct 8.62 ADMIS

208 3b631731 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 8.57 ADMIS

209 809d9a53 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 8.52 ADMIS

210 7b721259 Școala Gimnazială, Ciohorăni Director 8.50 ADMIS

211 9cbef1f0 Colegiul Național, Iași Director adjunct 8.50 ADMIS

212 de808355 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.48 ADMIS

213 bd56d048 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.38 ADMIS

214 4676c7ab Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 8.36 ADMIS

215 9cbef1f0 Colegiul Național, Iași Director 8.36 ADMIS

216 d3395d52 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 8.33 ADMIS

217 58227cf6 Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Hârlău Director adjunct 8.31 ADMIS

218 98f2ebe8 Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director 8.30 ADMIS

219 107e024b Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Gâștești Director adjunct 8.25 ADMIS

220 83e592d8 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 8.20 ADMIS

221 77552319 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Vânători Director 8.20 ADMIS

222 b8bef490 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director adjunct 8.12 ADMIS

223 9dfd2801 Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 8.08 ADMIS

224 33ab11c9 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 8.04 ADMIS

225 MAFTEI I. GABRIEL Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 8.02 ADMIS

226 21c51740 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 8.02 ADMIS

227 IFRIM P. OLIVIAN PETRU Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director adjunct 7.90 ADMIS

228 99a9634a Școala Gimnazială, Dumești Director 7.90 ADMIS

229 b8bef490 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 7.86 ADMIS

230 97669507 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct 7.62 ADMIS

231 09671379 Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.58 ADMIS

232 d3395d52 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 7.46 ADMIS

233 33ab11c9 Școala Gimnazială, Tătăruși Director 7.38 ADMIS

234 7b721259 Școala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni Director 7.32 ADMIS

235 MAFTEI I. GABRIEL Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 7.30 ADMIS

236 bd38ca2e Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.10 ADMIS

237 97669507 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 7.00 ADMIS

238 33ab11c9 Școala Gimnazială, Lespezi Director 6.50 RESPINS

239 58e0b45f Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 6.28 RESPINS

240 106929be Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

241 1503f6c4 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

242 160b171f Liceul Tehnologic, Lungani Director adjunct NEPREZENTAT

243 1b70ec03 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

244 20217bd9 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director NEPREZENTAT

245 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 NEPREZENTAT

246 39ea344b Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct NEPREZENTAT

247 41ab0dc0 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director NEPREZENTAT

248 58e0b45f Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director NEPREZENTAT

249 83dbda77 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director NEPREZENTAT

250 Iurciuc P. Ilie Liceul Tehnologic, Lungani Director NEPREZENTAT

251 a6d9f2b2 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

252 a7523dde Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

253 d90aa84e Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director NEPREZENTAT

254 f24bec45 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director NEPREZENTAT

255 3b71d9ed Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director NEPREZENTAT

256 GAVRILUȚ N. GABRIEL Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT

257 f24bec45 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director NEPREZENTAT

258 b40687cc Liceul Tehnologic, Dagâța Director NEPREZENTAT

259 09ccdf9a Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director adjunct NEPREZENTAT

260 b40687cc Școala Gimnazială, Tansa Director NEPREZENTAT

261 a6d9f2b2 Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director NEPREZENTAT

262 053aa06f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct RETRAS

263 43a3507c Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director RETRAS

264 78861c14 Școala Gimnazială, Popricani Director RETRAS

265 82919cc7 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director RETRAS

266 aa884a34 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director adjunct 1 RETRAS

267 e33c7877 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct RETRAS

268 e3d59ec1 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct RETRAS

269 ef20a7e5 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director RETRAS

270 0843560d Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director adjunct RETRAS

271 39ea344b Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia Director RETRAS

272 8803f10f Școala Gimnazială, Miroslovești Director RETRAS

273 8803f10f Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct RETRAS

274 e6dac402 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director RETRAS

275 fe95e8b6 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director adjunct RETRAS

276 b84c6873 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 RETRAS

277 43a3507c Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director RETRAS

