Final în cursa pentru șefia școlilor ieșene. Clasamentul, după ultima probă
Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026, a fost programat să se desfășoare pe parcursul a aproape patru luni, cu finalizarea procedurilor de numire până la jumătatea lunii decembrie.
Calendarul a debutat pe 17 august, odată cu anunțarea posturilor vacante, iar în septembrie au fost constituite comisiile de organizare și monitorizare și au început înscrierile, programate între 14 septembrie și 2 octombrie. Verificarea dosarelor s-a încheiat pe 9 octombrie, după soluționarea eventualelor neconformități.
Proba de evaluare a competențelor a avut loc pe 13 octombrie, iar proba scrisă a fost programată pe 20 octombrie, ambele urmate de perioade de contestații și afișarea rezultatelor finale. Ulterior, proiectele manageriale și planurile de acțiune au intrat în etapa evaluării administrative, desfășurată în a doua jumătate a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.
Interviurile se desfășoară în perioada 12-27 noiembrie, contestațiile fiind soluționate până pe 7 decembrie.
Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie, urmate de exprimarea opțiunilor candidaților admiși, validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe 11 decembrie, și emiterea deciziilor de numire până la 16 decembrie.
Noii directori și directori adjuncți urmează să-și preia funcțiile începând cu 1 ianuarie 2027.
Iată clasamentul după ultima probă, cea a interviului, care s-a terminat miercuri, 25 noiembrie 2026:
1 MANEA E. Sabina Elvira Maria Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director 10.00 ADMIS
2 0b652e83 Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director 10.00 ADMIS
3 161337c6 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director 10.00 ADMIS
4 221f90a5 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS
5 35830592 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director 10.00 ADMIS
6 40f58d2e Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS
7 432606ae Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director 10.00 ADMIS
8 6d65f240 Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași Director 10.00 ADMIS
9 75ed0b40 Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria Director 10.00 ADMIS
10 8e3548c7 Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași Director 10.00 ADMIS
11 c466f70e Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director 10.00 ADMIS
12 e68f9ecf Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director 10.00 ADMIS
13 f24bec45 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS
14 c4fe9a92 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani Director 10.00 ADMIS
15 c0f03516 Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu Director 10.00 ADMIS
16 79cc18f3 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director adjunct 10.00 ADMIS
17 4e121cb4 Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director 10.00 ADMIS
18 ab703dfc Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași Director 10.00 ADMIS
19 15405ad8 Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Hârlău Director 10.00 ADMIS
20 b84c6873 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director 10.00 ADMIS
21 8d24575e Școala Gimnazială Specială, Pașcani Director 10.00 ADMIS
22 2f08df64 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director 9.98 ADMIS
23 fbdbde64 Liceul Tehnologic, Hârlău Director 9.98 ADMIS
24 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 9.96 ADMIS
25 31c7e1a2 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 9.96 ADMIS
26 17ea6cdc Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași Director adjunct 9.95 ADMIS
27 0492c6c9 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 9.94 ADMIS
28 401c4d45 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director adjunct 9.94 ADMIS
29 445ce8da Școala Gimnazială, Heleșteni Director 9.94 ADMIS
30 a14fd9cc Școala Gimnazială, Sirețel Director 9.94 ADMIS
31 7a13d1b7 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director 9.92 ADMIS
32 e171128e Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iași Director 9.92 ADMIS
33 df5d5abd Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director 9.92 ADMIS
34 04ae412d Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 9.92 ADMIS
35 4054bee9 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director 9.92 ADMIS
36 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 9.90 ADMIS
37 c0f9df8a Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director adjunct 9.90 ADMIS
38 efaa88ec Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași Director 9.90 ADMIS
39 a3a1d589 Grădinița cu Program Prelungit, Hârlău Director 9.90 ADMIS
40 eaceb302 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia Director 9.90 ADMIS
41 ae6202ff Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași Director 9.90 ADMIS
42 ca254044 Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 9.90 ADMIS
43 679e1253 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director 9.90 ADMIS
44 0497fb68 Școala Gimnazială, Prisăcani Director 9.90 ADMIS
45 2f1a0698 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director 9.88 ADMIS
46 99ac237b Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu Director adjunct 9.88 ADMIS
47 f36e205a Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.88 ADMIS
48 fec36c9f Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director adjunct 9.88 ADMIS
49 f7a1ddeb Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director adjunct 1 9.87 ADMIS
50 1503f6c4 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director 9.86 ADMIS
51 b2d46a7d Liceul Tehnologic, Dagâța Director 9.85 ADMIS
52 133d0c17 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 9.84 ADMIS
53 31c7e1a2 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.84 ADMIS
54 2c6580fc Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director adjunct 9.84 ADMIS
55 c3c025e2 Școala Gimnazială, Horlești Director 9.84 ADMIS
56 Blagoci V. Angelica Școala Gimnazială, Stolniceni-Prăjescu Director 9.83 ADMIS
57 053aa06f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director 9.82 ADMIS
58 83dbda77 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct 9.82 ADMIS
59 bd033587 Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii Director 9.82 ADMIS
60 e3d59ec1 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director 9.82 ADMIS
61 e59fa983 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 9.81 ADMIS
62 0226ac40 Școala Profesională, Coarnele Caprei Director 9.80 ADMIS
63 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 9.80 ADMIS
64 3e247be7 Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director adjunct 9.80 ADMIS
65 a07e91aa Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director adjunct 9.80 ADMIS
66 0843560d Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director 9.80 ADMIS
67 145e1d85 Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director adjunct 9.80 ADMIS
68 ca0ba6a5 Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director 9.80 ADMIS
69 d33d1abe Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.80 ADMIS
70 SURDU M. LAURA MARIANA Școala Gimnazială, Tătăruși Director 9.78 ADMIS
71 fe95e8b6 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director adjunct 9.78 ADMIS
72 3b71d9ed Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct 9.78 ADMIS
73 7f0d5e0d Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director 9.78 ADMIS
74 0c78f6d1 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Vânători Director 9.78 ADMIS
75 93acfccf Școala Gimnazială, Rediu - Com. Rediu Director 9.76 ADMIS
76 94c164a1 Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 1 9.75 ADMIS
77 GAVRILUȚ N. GABRIEL Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director 9.74 ADMIS
78 20217bd9 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS
79 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.74 ADMIS
80 3f947514 Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS
81 59901542 Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Iași Director adjunct 9.74 ADMIS
82 36f3521c Școala Gimnazială „Veniamin Costachi”, Sinești Director adjunct 9.74 ADMIS
83 725f06ea Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director adjunct 9.73 ADMIS
84 de229ddd Liceul Tehnologic Nr. 41, Iași Director 9.72 ADMIS
85 e33c7877 Școala Gimnazială, Popricani Director 9.72 ADMIS
86 09ccdf9a Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director 9.72 ADMIS
87 9223af7a Școala Gimnazială, Bârnova Director 9.72 ADMIS
88 fa00248e Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași Director 9.72 ADMIS
89 7e1e1947 Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director adjunct 9.72 ADMIS
90 bfdd3f3f Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 2 9.71 ADMIS
91 dcd76e93 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Iași Director 9.70 ADMIS
92 f1caacae Școala Gimnazială „Costache Antoniu”, Țigănași Director adjunct 9.70 ADMIS
93 41716ee5 Școala Gimnazială, Gropnița Director 9.69 ADMIS
94 473b81c6 Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei Director adjunct 2 9.69 ADMIS
95 766c665c Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 2 9.68 ADMIS
96 a7523dde Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director 9.68 ADMIS
97 dff05df2 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director 9.68 ADMIS
98 6040cfec Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu”, Andrieșeni Director 9.68 ADMIS
99 c924658a Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului Director adjunct 3 9.67 ADMIS
100 725f06ea Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director 9.66 ADMIS
101 185df283 Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director adjunct 9.65 ADMIS
102 6f27fde1 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director adjunct 9.64 ADMIS
103 80825b8b Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 9.64 ADMIS
104 f129c614 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director adjunct 2 9.64 ADMIS
105 b1667d84 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 9.62 ADMIS
106 8afec508 Școala Gimnazială, Grozești Director 9.62 ADMIS
107 9f677065 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dobrovăț Director 9.61 ADMIS
108 1589aeb1 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director 9.60 ADMIS
109 45ac8802 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 9.60 ADMIS
110 da3ed286 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.60 ADMIS
111 8803f10f Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director 9.60 ADMIS
112 9ea110a5 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director 9.60 ADMIS
113 3227e642 Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Românești Director 9.60 ADMIS
114 41ab0dc0 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.59 ADMIS
115 9dfd2801 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.58 ADMIS
116 fa37d4ae Școala Gimnazială, Cristești - Com. Cristești Director 9.58 ADMIS
117 31c72cbc Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director adjunct 9.57 ADMIS
118 1b70ec03 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.56 ADMIS
119 22e46419 Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS
120 eba79041 Școala Gimnazială, Mădârjac Director 9.56 ADMIS
121 00b21a93 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS
122 9ee9ade8 Colegiul Național, Iași Director adjunct 9.56 ADMIS
123 7e1e1947 Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 9.56 ADMIS
124 56d66206 Școala Gimnazială, Golăiești Director 9.55 ADMIS
125 43a3507c Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director 9.54 ADMIS
126 473b9456 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director adjunct 9.54 ADMIS
127 87624ea6 Școala Gimnazială „Petru Anghel”, Probota Director 9.54 ADMIS
128 e6dac402 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct 9.54 ADMIS
129 3d73e9df Școala Gimnazială, Butea Director 9.54 ADMIS
130 00b21a93 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.52 ADMIS
131 1d4e5fa0 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița Director 9.52 ADMIS
132 IFTIME C. ALIDAELENA Școala Gimnazială, Oțeleni Director 9.50 ADMIS
133 752a0242 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 9.50 ADMIS
134 78861c14 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct 9.50 ADMIS
135 82919cc7 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct 9.50 ADMIS
136 94a2a34a Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 2 9.50 ADMIS
137 c637947f Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director 9.50 ADMIS
138 ec60667f Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani Director 9.50 ADMIS
139 1ee65c0f Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director adjunct 9.49 ADMIS
140 361fe6fa Școala Gimnazială, Lețcani Director 9.48 ADMIS
141 ff234587 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director adjunct 9.48 ADMIS
142 097fbc3a Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.46 ADMIS
143 c616b10d Școala Gimnazială, Grajduri Director 9.46 ADMIS
144 1ad7bc31 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director adjunct 9.46 ADMIS
145 ENEA A. SERGIU CONSTANTIN Colegiul Economic Administrativ, Iași Director 9.44 ADMIS
146 dde3e6b4 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.44 ADMIS
147 5b260f91 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director adjunct 9.42 ADMIS
148 5e97b2bc Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director adjunct 3 9.42 ADMIS
149 fec36c9f Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 9.42 ADMIS
150 daee5acf Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director adjunct 9.40 ADMIS
151 919d0386 Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani Director 9.40 ADMIS
152 7b7db895 Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 1 9.38 ADMIS
153 e48b6521 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești Director 9.38 ADMIS
154 a826614b Liceul Teoretic Waldorf, Iași Director 9.37 ADMIS
155 MITITELU D. MIHAELA Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Iași Director adjunct 9.36 ADMIS
156 4b10b62d Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.36 ADMIS
157 d90aa84e Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct 9.36 ADMIS
158 5afe972e Școala Gimnazială, Șcheia Director 9.35 ADMIS
159 PLEȘCUȚĂ N. Maria Ionela Școala Gimnazială, Deleni Director 9.33 ADMIS
160 c2ead94a Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director 9.33 ADMIS
161 Iurciuc P. Ilie Liceul Tehnologic, Lungani Director adjunct 9.32 ADMIS
162 470c9eff Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 9.31 ADMIS
163 106929be Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.30 ADMIS
164 11b704cd Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești Director adjunct 9.30 ADMIS
165 aa884a34 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director 9.30 ADMIS
166 f6d018e7 Școala Gimnazială, Bălțați Director 9.30 ADMIS
167 09671379 Școala Gimnazială „Ion Haulică”, Ipatele Director 9.29 ADMIS
168 a176fbc4 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 9.28 ADMIS
169 a6d9f2b2 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.28 ADMIS
170 dc912faf Școala Primară „Gheorghe Asachi”, Iași Director adjunct 9.28 ADMIS
171 6c84c4c0 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cotnari Director adjunct 9.27 ADMIS
172 bd56d048 Școala Gimnazială Nr. 1, Domnița Director 9.24 ADMIS
173 6343731f Colegiul Național, Iași Director 9.24 ADMIS
174 bf54f197 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director 9.24 ADMIS
175 cbc2803a Școala Gimnazială, Scobinți Director adjunct 9.22 ADMIS
176 db69cbce Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director 9.21 ADMIS
177 12bd41e0 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director 9.20 ADMIS
178 41e41f90 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 9.18 ADMIS
179 15d0e30e Școala Gimnazială, Crucea Director 9.18 ADMIS
180 Iacob G. Constantin-Cosmin Școala Gimnazială, Crucea Director adjunct 9.16 ADMIS
181 ef20a7e5 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director adjunct 9.16 ADMIS
182 9dfd2801 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.14 ADMIS
183 4763e5f7 Liceul Tehnologic, Vlădeni Director 9.12 ADMIS
184 acdc9d23 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.12 ADMIS
185 a400178f Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos Director 9.08 ADMIS
186 809d9a53 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 9.06 ADMIS
187 36f21c35 Școala Gimnazială, Dumești Director 9.05 ADMIS
188 88f0d4f1 Școala Gimnazială, Deleni Director adjunct 2 9.03 ADMIS
189 4b10b62d Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 9.02 ADMIS
190 Râmbu R. Cristina Emanuela Școala Gimnazială, Costuleni Director 9.00 ADMIS
191 39ea344b Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 9.00 ADMIS
192 d2da1afa Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director adjunct 9.00 ADMIS
193 58e0b45f Școala Gimnazială, Tansa Director 9.00 ADMIS
194 2bb889b5 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 8.96 ADMIS
195 41e41f90 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct 8.93 ADMIS
196 160b171f Liceul Tehnologic, Lungani Director 8.90 ADMIS
197 d29938f0 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 8.84 ADMIS
198 c09a50b1 Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 8.80 ADMIS
199 daee5acf Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.79 ADMIS
200 2ee37a61 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 8.78 ADMIS
201 5b260f91 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director 8.78 ADMIS
202 84038e2e Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași Director 8.78 ADMIS
203 6cd8950f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.76 ADMIS
204 acdc9d23 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 8.72 ADMIS
205 7b721259 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 8.72 ADMIS
206 14919263 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director adjunct 8.69 ADMIS
207 12bd41e0 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director adjunct 8.62 ADMIS
208 3b631731 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 8.57 ADMIS
209 809d9a53 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 8.52 ADMIS
210 7b721259 Școala Gimnazială, Ciohorăni Director 8.50 ADMIS
211 9cbef1f0 Colegiul Național, Iași Director adjunct 8.50 ADMIS
212 de808355 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.48 ADMIS
213 bd56d048 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.38 ADMIS
214 4676c7ab Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 8.36 ADMIS
215 9cbef1f0 Colegiul Național, Iași Director 8.36 ADMIS
216 d3395d52 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 8.33 ADMIS
217 58227cf6 Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Hârlău Director adjunct 8.31 ADMIS
218 98f2ebe8 Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director 8.30 ADMIS
219 107e024b Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Gâștești Director adjunct 8.25 ADMIS
220 83e592d8 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 8.20 ADMIS
221 77552319 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Vânători Director 8.20 ADMIS
222 b8bef490 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director adjunct 8.12 ADMIS
223 9dfd2801 Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 8.08 ADMIS
224 33ab11c9 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 8.04 ADMIS
225 MAFTEI I. GABRIEL Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 8.02 ADMIS
226 21c51740 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 8.02 ADMIS
227 IFRIM P. OLIVIAN PETRU Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director adjunct 7.90 ADMIS
228 99a9634a Școala Gimnazială, Dumești Director 7.90 ADMIS
229 b8bef490 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 7.86 ADMIS
230 97669507 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct 7.62 ADMIS
231 09671379 Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.58 ADMIS
232 d3395d52 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 7.46 ADMIS
233 33ab11c9 Școala Gimnazială, Tătăruși Director 7.38 ADMIS
234 7b721259 Școala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni Director 7.32 ADMIS
235 MAFTEI I. GABRIEL Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 7.30 ADMIS
236 bd38ca2e Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.10 ADMIS
237 97669507 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 7.00 ADMIS
238 33ab11c9 Școala Gimnazială, Lespezi Director 6.50 RESPINS
239 58e0b45f Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 6.28 RESPINS
240 106929be Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
241 1503f6c4 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
242 160b171f Liceul Tehnologic, Lungani Director adjunct NEPREZENTAT
243 1b70ec03 Colegiul Economic Administrativ, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
244 20217bd9 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director NEPREZENTAT
245 29fc7335 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 NEPREZENTAT
246 39ea344b Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct NEPREZENTAT
247 41ab0dc0 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director NEPREZENTAT
248 58e0b45f Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director NEPREZENTAT
249 83dbda77 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director NEPREZENTAT
250 Iurciuc P. Ilie Liceul Tehnologic, Lungani Director NEPREZENTAT
251 a6d9f2b2 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
252 a7523dde Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
253 d90aa84e Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director NEPREZENTAT
254 f24bec45 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director NEPREZENTAT
255 3b71d9ed Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director NEPREZENTAT
256 GAVRILUȚ N. GABRIEL Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct NEPREZENTAT
257 f24bec45 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director NEPREZENTAT
258 b40687cc Liceul Tehnologic, Dagâța Director NEPREZENTAT
259 09ccdf9a Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director adjunct NEPREZENTAT
260 b40687cc Școala Gimnazială, Tansa Director NEPREZENTAT
261 a6d9f2b2 Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava Director NEPREZENTAT
262 053aa06f Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct RETRAS
263 43a3507c Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director RETRAS
264 78861c14 Școala Gimnazială, Popricani Director RETRAS
265 82919cc7 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director RETRAS
266 aa884a34 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director adjunct 1 RETRAS
267 e33c7877 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct RETRAS
268 e3d59ec1 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct RETRAS
269 ef20a7e5 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director RETRAS
270 0843560d Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director adjunct RETRAS
271 39ea344b Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță”, Șcheia Director RETRAS
272 8803f10f Școala Gimnazială, Miroslovești Director RETRAS
273 8803f10f Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct RETRAS
274 e6dac402 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director RETRAS
275 fe95e8b6 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director adjunct RETRAS
276 b84c6873 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 1 RETRAS
277 43a3507c Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director RETRAS