Autostrada A7 va continua dincolo de Pașcani, până la Suceava, iar proiectul de aproape 6 miliarde de lei intră într-o nouă etapă după deblocarea finanțării prin programul european SAFE. Constructorul român Spedition UMB poate începe proiectarea celor aproape 62 de kilometri care vor lega trei județe și vor asigura inclusiv o conexiune directă cu Aeroportul Suceava. Pentru județul Iași, investiția înseamnă 12,3 kilometri de autostradă și trei noduri rutiere importante pe primul tronson.

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, a anunțat că instituția a primit de la Ministerul Finanțelor credite de angajament de 35 de miliarde de lei, creându-se astfel cadrul financiar pentru continuarea proiectelor de infrastructură. Printre acestea se numără și A7 Pașcani - Suceava, ale cărei două loturi au fost câștigate de UMB în primăvara anului 2025, dar contractele au fost semnate abia în primăvara lui 2026.

Pod spectaculos peste Siret

Primul lot, Pașcani - Roșcani, are 33 de kilometri și costă 3,06 miliarde de lei, fără TVA. Traseul va include două viaducte majore, unul peste râul Ruja, cu o lungime de 604,6 metri, și un pasaj de aproape 870 de metri peste pârâul Pulpa. Vor fi construite patru parcări de scurtă durată, două spații de servicii, infrastructură pentru încărcarea mașinilor electrice și trei noduri rutiere: Roșcani, Tătăruși-Heci și Dolhasca. Sunt investiții care pot schimba radical accesul către nordul județului Iași.

Al doilea lot, Roșcani - DN29, în zona Aeroportului Suceava, măsoară 28,97 kilometri și are o valoare de 2,86 miliarde de lei, fără TVA. Aici sunt prevăzute 44 de structuri, printre care un pod spectaculos peste râul Siret, de 845 de metri, și un pasaj peste calea ferată CF511, de 625 de metri. Proiectul mai cuprinde două centre de întreținere și coordonare, noduri rutiere la Roșcani, Dumbrăveni și Aeroport Suceava, precum și un drum de legătură de 5,25 kilometri către aeroport. Structurile sunt proiectate pentru o durată de viață de 120 de ani.

Autostrada va traversa trei județe: Iași, cu 12,3 kilometri prin Pașcani, Valea Seacă, Lespezi și Tătăruși; Botoșani, cu 6,5 kilometri în zona Tudora; și Suceava, cu 43,17 kilometri prin Dolhasca, Liteni, Fântânele, Udești, Verești, Salcea și Dumbrăveni, până la Suceava.

Constructorul are la dispoziție șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Studiul de fezabilitate a fost realizat de Egis România.

Daniel BACIU