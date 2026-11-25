Descoperire impresionantă la Vama Albița! Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, condus de un bărbat de 54 de ani, transporta nu mai puțin de 48.000 de cartușe letale, fără documentele obligatorii pentru tranzitarea frontierei. Muniția urma să ajungă în Republica Moldova, însă transportul a fost oprit înainte de ieșirea din România.

Controlul a avut loc în noaptea de 24 noiembrie, în jurul orei 00:10. Șoferul s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Albița pentru a ieși din țară, declarând că transportă mai multe categorii de mărfuri, inclusiv muniție încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul României.

Suspiciunile privind legalitatea transportului au determinat autoritățile să verifice amănunțit microbuzul. La control au participat inspectorii vamali, polițiștii de frontieră și o echipă a Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui.

Cele 48.000 de cartușe letale nu aveau avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română, iar transportul nu respecta nici condițiile legale privind asigurarea pazei de către efective ale Jandarmeriei.

Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată. Polițiștii au deschis cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar dosarul urmează să fie preluat de structura specializată din cadrul IPJ Vaslui. Andrei TURCU