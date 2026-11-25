Piața muncii se încinge la Iași! Angajatorii au scos la bătaie 1.402 locuri de muncă, potrivit celei mai recente statistici publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 25 noiembrie 2026. Oferta plasează județul Iași printre zonele cu cele mai multe oportunități de angajare din țară, într-un moment în care, la nivel național, sunt raportate nu mai puțin de 32.918 posturi vacante.

Iașul se află în plutonul fruntaș al județelor, cu o ofertă care depășește situația din numeroase centre economice importante. Mai multe posturi sunt înregistrate doar în București (7.909), Cluj (2.662), Ilfov (2.483) și Constanța (1.708). Foarte aproape de Iași se află Bihorul, cu 1.378 de locuri disponibile. Practic, județul nostru concentrează peste 4% din totalul joburilor declarate vacante la nivel național.

La nivelul întregii țări, angajatorii caută în special șoferi pentru transport rutier (3.781 de posturi), manipulanți de mărfuri (1.846), curieri (1.510) și muncitori necalificați în construcții și asamblări. Cererea este consistentă și pentru agenți de securitate, lucrători comerciali și ajutoare de bucătar.

Din totalul ofertelor, 2.011 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.193 celor cu studii liceale sau postliceale, iar 6.208 persoanelor cu studii profesionale. Grosul oportunităților, 18.506 posturi, se adresează însă candidaților fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Nici străinătatea nu duce lipsă de oferte

Prin rețeaua EURES România sunt disponibile alte 189 de locuri de muncă în Spațiul Economic European. Norvegia conduce detașat, cu 82 de posturi, urmată de Polonia, cu 50, și Cehia, cu 20. Se caută inclusiv muncitori în construcții, personal pentru procesarea peștelui, operatori de producție, sudori și șoferi de autobuz.

Oferta este dinamică și se modifică în funcție de posturile declarate de angajatori și de ocuparea acestora. Lista locurilor de muncă poate fi consultată pe site-ul ANOFM. Raluca STROE